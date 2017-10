Real Madrid vandt på Bernabeu - fans sendte stikpille til Catalonien

I det 12. minut hev store dele af stadion det spanske flag frem. Foto: J.P.GANDUL / Scanpix Denmark

Real Madrid vandt for første gang i sæsonen på Bernabeu i ligaen. Undervejs i kampen sendte hjemmeholdets fans også en stikpille til Catalonien.

Real Madrid har haltet sig igennem sæsonindledningen i Primera Division, og specielt hjemme på Bernabeu har der været problemer.

Derfor skulle Real helt hen til syvende spillerunde, før sæsonens første ligasejr hjemme kom søndag aften.

Det skete med en 2-0-sejr over Espanyol på en dag, hvor urolighederne ved den kontroversielle afstemning om Cataloniens selvstændighed stjal billedet også i spansk fodbold.

Således blev der viftet betydeligt med de spanske flag på Bernabeu under opgøret mod Espanyol. Ifølge det spanske medie Marca var der inden kampen udleveret spanske flag til klubbens fans, som skulle vises i det 12. minut, hvorpå der stod:

- Vi er alle den 12. mand, og vi er alle en del af Spanien.

Ligesom unaturligt mange fans allerede inden det 12. minut havde medbragt og fremvist et stort antal af spanske flag.

På banen blev vejen mod de tre point indledt efter næsten en halv time, da Cristiano Ronaldo udviste fantastisk overblik og timing.

Portugiseren spillede bolden på det helt rigtige tidspunkt, undgik offside og spillede Isco helt fri. Den tekniske spanier afsluttede sikkert, da han med tåen prikkede Real foran 1-0.

Kort efter var Ronaldo tæt på at øge føringen et par gange. Først flugtede verdensstjernen bolden lige over Espanyol-keeper Pau Lopez' mål, og kort efter trykkede Ronaldo igen af uden held, da Lopez fik afværget.

Gæsterne afsluttede på stolpen med få minutter tilbage af første halvleg, men Real gik til pause med den smalle føring.

Anden halvleg blev indledt med et offensiv Espanyol-mandskab, der sad på begivenhederne i de første ti minutter. Efter en time var det stadig et småvaklende Real-hold, hvor spillerne måske havde den haltende sæsonstart i ligaen i baghovederne.

Det lignede et opgør, hvor Isco skulle brillere igen, og sådan gik det også efter 71 minutter, da Real kom på 2-0.

Real etablerede et kontraangreb, Marco Asensio fandt Isco, der køligt lagde bolden i mål og fjernede det værste pres fra tilskuerpladserne.

Resultatet sendte Real på femtepladsen med 14 point for syv kampe. FC Barcelona topper med 21 point for samme antal kampe.