Sidste fløjt kan være blæst efter ulykke, lyder det fra forbundet

Det er ikke sikkert, at kampen mellem Amiens og Lille genoptages. Foto: Scanpix

Selvom der kun blev spillet 16 minutter af kampen mellem Amiens og Lille, inden den blev afbrudt, er det ikke sikkert, at kampen skal færdigspilles.

Forbundet bag de bedste franske ligaer, Ligue de Football Professionnel (LPF), er kommet på overarbejde efter de alvorlige scener, der udspillede sig i kampen mellem Amiens og Lille i den bedste franske fodboldrække søndag aften.

Mens vi stadig venter på en status på de fem alvorligt tilskadekomne ud af de i alt 29 tilskuere, der søndag aften kom til skade, da et sikkerhedshegn kollapsede på stadionets udebaneafsnit, arbejder LPF i øjeblikket på at finde en løsning for, hvad de gør med kampen, der blev afbrudt efter 16 minutters spil.

Her havde udeholdet fra Lille netop bragt sig foran 1-0, inden den alvorlige ulykke indtraf. Kampens dommer, Thomas Leonard, opfattede med det samme situationens alvor og afbrød kampen. Det kan nu vise sig at være det sidste fløjt i kampen. Det er nemlig slet ikke sikkert, at kampen skal genoptages, lyder det fra forbundet.

- Vi træffer en afgørelse om, hvorvidt kampen skal udsættes eller aflyses. Under disse omstændigheder er det ikke sikkert, at kampen genoptages, siger LPF’s delegerede Noel Mannino ifølge den franske sportsavis L’Équipe.

Hvor der endnu er en del ubesvarede spørgsmål i sagen, er én ting i hvert fald sikker: Kampen bliver ikke genoptaget søndag. Det bekræfter Mannino. Forbundet kigger på en løsning søndag og i den kommende uge.

Anklagemyndighed er på sagen

Amiens' stadion, Stade de la Licorne, er pludselig kommet i fokus. Det helt store spørgsmål er, hvordan det kunne ske, at et hegn pludselig kunne kollapse. Det spørgsmål vil anklagemyndigheden i Amiens prøve at finde svaret på. Det skriver AFP.

- Vi vil afgøre, hvorfor der skete dette brud. Status lige nu er, at vi ikke har nogen forklaring. Vi har eksperter ude på stadion, som de kommende dage vil undersøge, hvorfor det skete, siger anklager Alexander de Bosschere.

Amiens’ stadion kan huse 12.000 tilskuere, og det har siden begyndelsen af sæsonen været under renovation.