Ståle Solbakken er træt af europæiske tømmermænd

FC Københavns træner Ståle Solbakken var langt fra tilfreds med, hvad han så fra sine spillere i kampen mod Lyngby. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Ståle Solbakken er tosset over, at FCK for tredje gang i sæsonen tabte på bagkant af en europæisk indsats.

FC København kom søndag aften til Lyngby med en stime på fem kampe på stribe uden at have lukket mål ind.

I Alka Superligaen var tre kampe på stribe vundet, og 12 mål var scoret, men Lyngby stoppede den gode stime.

Lyngby slog FC København med 3-1, og dermed kom sæsonens tredje liganederlag også på bagkant af en europæisk opgave i midtugen, præcis som de to foregående har gjort det.

- Jeg er tosset, for jeg kan ikke klare, at vi ikke evner at spille efter en torsdagskamp i Europa, siger Solbakken.

- For første gang i min tid har det være gennemgående, at vi har haft problemer efter at have spillet europæisk i midtugen.

- Jeg ved ikke, om det handler om fysikken, om koncentrationen eller mentaliteten, men vi har svært ved at spille 90 gode minutter efter en europæisk kamp, siger træneren.

Søndagens nederlag betyder, at FC København på Superligaens femteplads er fem point efter førende FC Nordsjælland, mens der er henholdsvis fire og tre point op til FC Midtjylland og Brøndby.

For Ståle Solbakken handler resten af efteråret, hvor der også resterer fire Europa League-kampe, om at hænge på de øvrige hold i toppen.

- For os handler det om at være så tæt på FC Midtjylland, Brøndby og eventuelt FC Nordsjælland som muligt, siger Solbakken.

- Jeg har hele tiden sagt, at vi skal snige os videre i Europa, og vi skal hænge på i Superligaen. Den konklusion står endnu stærkere som en plan nu, for torsdagskampene i Europa tager hårdt på os.

FC København og Superligaen går nu på landskampspause. Her forventer Solbakken dog ikke meget at arbejde med.

- Jeg kan intet lave. Enten er spillerne med deres landshold, eller også er de skadede, siger træneren.