Bjelland trodser stramt lår og melder sig landsholdsklar

Andreas Bjelland melder sig klar til landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Andreas Bjelland er klar til at spille mod Montenegro, selv om en skade holdt ham på tribunen i lørdags.

I tirsdagens klubkamp for Brentford måtte han småskadet lade sig skifte ud i pausen, og da holdet var i aktion igen i lørdags, var han slet ikke med.

Andreas Bjellands bentøj har vakt en smule bekymring frem mod landskampene i denne uge, men den erfarne forsvarsspiller afblæser alarmen.

- I tirsdags kunne jeg mærke, at mit baglår var spændt op. Frem mod weekenden var det ikke helt 100 procent, så der var ikke nogen grund til at forcere.

- Jeg satser på at bygge stille og roligt på de næste dage. Jeg ved ikke, om det er noget overbelastning, eller hvad der har ramt mig. Jeg har et spændt baglår, der lige skal holdes lidt øje med, siger Andreas Bjelland.

Han var en af de store vindere af den seneste landsholdssamling, hvor han lidt overraskende blev valgt som makker til Simon Kjær i midterforsvaret mod Polen og Armenien.

Efter de to overbevisende præstationer af forsvarsduoen og landsholdet i det hele taget er der næppe lagt op til de store ændringer i de kommende kampe.

Det vil betyde genvalg til manden fra bunden af den næstbedste række i England, der på landsholdet er i hård konkurrence med Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Mathias "Zanka" Jørgensen.

- Jeg har noget erfaring i forhold til de andre, og jeg har en venstre fod, som ingen af de andre har. Nogle gange kan det være en fordel at spille med en venstrebenet spiller i forsvaret.

- Jeg var sindssygt glad for at spille sidst, og jeg synes også, at det gik fint. Men vi må bare sige, at vi har nogle fantastiske stoppere, der alle spiller på den øverste hylde omkring i Europa, siger Andreas Bjelland.

Det danske landshold møder Montenegro på udebane på torsdag og derefter Rumænien hjemme i København på søndag.