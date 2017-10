Cornelius forstod ikke udskiftning: - Jeg skal lige læse lidt op på noget italiensk

Andreas Cornelius forventer, at han - på trods af en dårlig oplevelse - starter på banen, når Danmark torsdag møder Montenegro i VM-kvalifikationen.

Kampuret havde blot rundet 32 minutter, da en dansker blev ofret.

I søndagens opgør mellem Atalanta og Juventus i den italienske Serie A, havde de forsvarende mestre fra Juventus på bare 25 minutter bragt sig foran 2-0. Og det kom til at koste for den danske Atalanta-angriber Andreas Cornelius, der ellers startede på banen.

Cornelius blev nemlig skiftet ud til fordel for kantspilleren Josip Iličić. En udskiftning, som danskeren endnu ikke helt havde forstået, da han mandag mødte ind i landsholdslejren hjemme i Danmark. For det var ikke på grund af en skade.

- Jeg fik ikke lige forklaringen, for vi kan ikke.... Vi taler ikke så godt med hinanden. Jeg skal lige læse lidt op på noget italiensk, ikke?

- Men jeg tror, det var en blanding af, at han ikke var helt tilfreds med mit spil, og for det andet var det måske en taktisk udskiftning. Der kom en anden type ind. Men man bliver jo aldrig skiftet ud, hvis man har spillet prangende, siger Andreas Cornelius med et smil på læben til TV 2 SPORT.

Klar fra start for landsholdet

Nu har Andreas Cornelius så fokus på det danske landshold, som torsdag møder Montenegro på udebane i en særdeles vigtig VM-kvalifikationskamp.

Optakten til Montenegro-braget er dog ikke helt problemfri for landstræner Åge Hareide, der kan komme i bekneb med angriberpositionen. For her er Feyenoord-angriberen Nicolai Jørgensen, der spillede fra start i de seneste to landskampe, nemlig ude med en skade, mens også Nicklas Bendtner døjer med småskader.

Men Andreas Cornelius melder sig helt klar til at starte inde mod Montenegro, på trods af den lidet flatterende udskiftning for Atalanta.

Ser du dig selv starte inde?

- Ja, det gør jeg. Det har jeg gjort i mange kampe nu, og jeg synes efterhånden, jeg har spillet mange gode landskampe i træk. Så det tror jeg. Men nu må vi se, siger Andreas Cornelius til TV 2 SPORT, der dog ikke ser sig selv

Dolberg jagter målformen

En anden, som uden tvivl vil forsøge at byde sig til i forhold til en startplads i det danske angreb mod Montenegro, er Ajax-angriberen Kasper Dolberg.

Men selvom han ikke er skadet, så er også han langt fra nogen sikker målsluger for landstræner Åge Hareide. Kasper Dolberg har nemlig haft mere end svært ved at få hul på den så berømte målbyld i Æresdivisionen i denne sæson.

- Jeg scorer ikke nok mål, og det er vel det, folk lægger mest vægt på. Det er selvfølgelig også det, jeg helst vil som angriber, så det er jeg ikke tilfreds med lige nu. Egentlig føler jeg mig fint tilpas og er ved godt mod, så jeg er sikker på, det nok skal komme, siger Kasper Dolberg til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Det er jo ikke fordi, jeg er blevet en dårligere fodboldspillere. Jeg er sikker på, det nok skal komme. Jeg prøver at gøre, som jeg har gjort indtil nu, så det er ikke fordi, jeg skal begynde at spille på en ny måde. Men jeg skal til at score nogle mål.

Og det kan jo passende ske i de kommende landskampe for Danmark, hvor Montenegro altså venter torsdag aften på udebane, og Rumænien er modstanderen i VM-kvalifikationens sidste opgør søndag den 8. oktober på hjemmebane i Parken.