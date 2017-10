Dansker afviser Guardiola-flirt

Andreas Christensen fik spilletid mod Manchester City. Foto: EDDIE KEOGH / Scanpix Denmark

Andreas Christensen har også tidligere været i snak med Josep Guardiola, som det skete i lørdags.

På sociale medier har der de seneste dage floreret en video af en storsmilende Manchester City-manager Josep Guardiola i tilsyneladende venskabelig samtale med Chelseas Andreas Christensen efter de to holds møde i lørdags.

Det er ikke første gang, det danske forsvarstalent har sludret med den spanske supertræner efter en kamp. Men danskeren afviser, at de to skulle have et særligt forhold til hinanden.

- Det handlede bare om, at han sagde tak for kampen. Jeg smilede, fordi jeg ikke rigtigt kunne høre, hvad han sagde. Så gik jeg tættere på. Mere var der egentlig ikke i det, siger Andreas Christensen.

De to kender hinanden fra tysk fodbold, hvor Christensen spillede to sæsoner for Borussia Mönchengladbach, og Guardiola var træner for Bayern München.

Også dengang krydsedes deres veje efter en kamp, hvor spanieren var interesseret i at høre mere om stopperen, der på det tidspunkt var udlejet fra Chelsea.

- Efter en kamp havde han lige hurtigt fat i mig for at spørge, hvad mine planer var, og om det stadig var meningen, at jeg skulle tilbage til England, når lejemålet udløb.

- Jeg ved ikke, hvad han tænker om mig. Det ville da ikke være dårligt, hvis han synes, jeg er en god spiller. Men denne gang var det altså ikke andet end tak for kampen, lyder det fra Andreas Christensen.

Den 21-årige forsvarer tjekkede mandag ind på det danske landshold, der i den kommende uge spiller to vigtige EM-kvalifikationskampe mod Montenegro og Rumænien.