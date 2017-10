Dansker bliver assistent for brasiliansk fodboldlegende

Arkivbillede af Jens Bangsbo. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Jens Bangsbo skal være assistenttræner for Leonardo i Antalyaspor i Tyrkiets bedste fodboldrække.

Den tyrkiske fodboldklub Antalyaspor får dansk islæt i trænerstaben.

Jens Bangsbo skal således være assistenttræner for den brasilianske legende Leonardo, der i sidste uge blev ansat som ny cheftræner i klubben.

Danskeren bekræfter over for Ritzau, at han har indgået en aftale med klubben frem til sommer med option på en forlængelse.

- Det er Leonardo, som er cheftræner, og jeg skal være assistenttræner for ham og være med på træningsbanen dagligt, siger Jens Bangsbo.

- Jeg kender lidt til Leonardo, men det er ikke sådan, at vi har lavet noget sammen tidligere. Han kontaktede mig for at høre, om jeg ville være assistenttræner, og det ville jeg gerne. Så det bliver rigtig spændende.

Leonardo er tidligere verdensmester med Brasilien og har en glorværdig fortid som spiller for blandt andre Paris Saint-Germain og AC Milan. Han har været træner for Inter og AC Milan, og han har været sportsdirektør i PSG.

Jens Bangsbo spillede i 1970'erne og 1980'erne for Kastrup, Lyngby, Esbjerg og Hvidovre.

Siden uddannede Bangsbo sig til fysiolog, og i en periode på cirka tre år var han assistenttræner i Juventus. Han har også været tilknyttet fodboldlandsholdet og AEK Athen.

Skiftet til tyrkisk fodbold betyder, at han får orlov fra sit professorjob på Københavns Universitet.

- Det er nok lidt uventet. Men jeg har jo Uefas højeste træneruddannelse, og jeg har jo hele tiden forsøgt at holde min trænerpraksis i gang - blandt andet med landsholdet - selv om jeg har mest har beskæftiget mig med universitetsverdenen de senere år.

- Nu fik jeg tilbuddet og muligheden i Tyrkiet, så jeg synes, det var oplagt at slå til, siger Jens Bangsbo, der mandag fylder 60 år.

Antalyaspor ligger nummer 15 ud af 18 hold i Tyrkiets bedste fodboldrække efter de første syv spillerunder.