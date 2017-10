FC Barcelona dropper træning i protest

FC Barcelona-spillerne kommer ikke til at træne tirsdag. Foto: JOSE JORDAN / Scanpix Denmark

Ingen i FC Barcelona vil træne tirsdag. Klubben strejker i kølvandet på søndagens uroplagede afstemning.

Tirsdag vil være der gabende tomt på alle træningsbaner og kontorer, hvor FC Barcelona til dagligt holder til.

Den catalanske storklub meddeler, at man tirsdag tilslutter sig den strejke, som mange andre virksomheder og organisationer i Catalonien også støtter op om i kølvandet på den uroplagede søndag, hvor regionen stemte om selvstændighed.

- FC Barcelona tilslutter sig den landsdækkende (i Catalonien, red.) strejke, som Table of Democracy har opfordret til, og derfor vil klubben være lukket i morgen (tirsdag, red.).

- Ingen af de professionelle hold eller ungdomshold hos FC Barcelona vil træne, lyder det i en meddelelse fra klubben ifølge AFP.

De fleste af førsteholdets stjerner ville alligevel have været fraværende til tirsdagens træning, da de er afsted med deres respektive landshold.

Strejken er en protest mod den vold, som catalonierne føler, at de spanske sikkerhedsstyrker og spansk politi udøvede for at forhindre afstemningen i at finde sted.

Politiet skød blandt andet med gummikugler, og ifølge aktivister blev mange fjernet med vold ved stemmestederne.

Mindst 92 personer kom til skade under urolighederne.

Den regionale regering i Catalonien havde udskrevet afstemningen, hvor befolkningen skulle stemme om, hvorvidt man ønskede løsrivelse fra Spanien og opnå selvstændighed.

Spaniens forfatningsdomstol havde på forhånd kendt afstemningen for ulovlig, da den stred imod forfatningen. I den står, at Spanien ikke må splittes.

FC Barcelona forsøgte søndag at få udsat hjemmekampen mod Las Palmas i Primera Division som følge af urolighederne i byen, men det ville Ligaforeningen i Spanien ikke tillade.

Udgangen på det hele blev, at kampen blev spillet uden tilskuere. Barcelona vandt opgøret 3-0 og topper ligaen.

Beslutningen om at gennemføre kampen for lukkede døre fik to bestyrelsesmedlemmer i klubben til at forlade deres stillinger i protest.

Det bekræftede klubpræsident Josep Maria Bartomeu mandag ifølge AFP.

Der er tale om vicepræsident Carles Vilarrubi samt Jordi Mones.