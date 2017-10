Hareide om fremtid: Tager ingenting for givet i fodbold

Åge Hareide. Foto: DAVID MDZINARISHVILI / Scanpix Denmark

Åge Hareide er klar til at fortsætte i to år mere som dansk landstræner, uanset hvordan det går i denne uge.

Åge Hareide er klar til at fortsætte som dansk landstræner i to år yderligere, uanset hvordan det går i de to sidste VM-kvalifikationskampe mod Montenegro og Rumænien.

Det fortalte Hareide i mandagens udgave af BT, og senere uddybede han sine tanker om fremtiden inden landsholdets træning mandag i Dragør.

- Det vil være meget underligt at svare noget andet. Ville det ikke? Jeg forsøgte at svare ærligt på det. Det er sådan, jeg har det nu.

- Det er vigtigt, at jeg har den følelse i forhold til spillerne og alt omkring holdet, siger Hareide om sin lyst til at fortsætte frem til 2020.

Nordmanden afviser dog ikke, at det kan ændre sig, og at fremtiden kan se anderledes ud end forventet om en uge.

- Jeg håber ikke, det ændrer sig i løbet af en uge. Men jeg tager ingenting for givet i fodbold. Mange ting kan ske, siger Hareide.

Torsdagens udekamp mod Montenegro og søndagens hjemmekamp mod Rumænien bliver kulminationen på halvandet års arbejde og kampen om en VM-billet.

- Det bliver det jo. Vi er jo færdige med VM-kvalifikationen i løbet af ugen. Så ved vi, om vi har muligheder eller ej.

- Jeg er meget glad for, at vi er kommet i den position, som vi er. Vi står faktisk med en mulighed for at spille os til VM.

- Og nu må vi se, om vi får to nye muligheder gennem playoffkampe, siger Hareide.

Hvis Danmark bliver toer i gruppen, står programmet på to playoffkampe om en VM-billet.

- Playoff kan blive noget nemmere, fordi vi møder en modstander, som vi kan studere to gange, fordi vi spiller hjemme og ude. Det bliver en taktisk variant, som jeg godt kan lide, siger Hareide.

- Vi kunne have stået med absolut nul og ingenting inden kampene mod Montenegro og Rumænien.

- Vi skal tage vare på den mulighed, vi har nu, og nyde det. Det er det, det handler om i fodbold, lyder det fra nordmanden.

Hareide vil have det skidt med at ende på tredjepladsen eller lavere i gruppen og dermed misse VM-slutrunden i Rusland næste sommer.

- Det kommer an på, hvordan de to sidste kampe ser ud. Vi kan spille fantastisk og tabe. Det er fodboldens forbandelse at gøre det.

- Vi kan også spille skidt og vinde. Det vigtigste er at gøre begge dele; at spille godt og sejre. Som vi gjorde sidst. Det skal vi arbejde på at få til at ske igen, fastslår Hareide.

Danmark vandt senest 4-1 ude over Armenien og 4-0 hjemme over Polen.