- Jeg fantaserede dagligt om at stikke Morten Olsen et par flade

Morten Olsen råber Brøndbyspillerne an fra sidelinjen. Foto: KELD NAVNTOFT / Scanpix

I en bog af den tidligere fodboldspiller Kim Boye bliver Morten Olsen kritiseret for sin hårde stil som træner.

Det er 1990 og den unge angriber Kim Boye spiller for Brøndby.

Han er blevet hentet til klubben fra AB af træner Ebbe Skovdahl, og alt tegner lyst for angriberen.

Morten formåede at gøre min drøm, mit livslange projekt, til et helvede Kim Boye om Morten Olsen i bogen 'Den mentale kriger'

Men snart begynder tingene at gå den forkerte vej for Kim Boye, der slet ikke kan fungere under den nye træner Morten Olsen.

I en ny bog af Kim Boye med titlen 'Den mentale kriger' fortæller han om flere af sine opgør med den tidligere danske landsholdstræner.

TV 2 SPORT har efter aftale med forlaget People’sPress fået lov til at bringe et uddrag af bogen, der udkommer i dag mandag den 2. oktober.

Følgende er et uddrag fra kapitlet "Brøndby - fra drøm til mareridt" (Mellemrubrikker og billeder er indsat af redaktionen.)

Kim Boye er tidligere professionel fodboldspiller, der selv har taget hele turen op og ned igen. I Den mentale kriger fortæller han om sin tid i landets bedste række. Foto: People'sPress

Farvel Skovdal - goddag Olsen

Mens jeg var i gang med at aftjene min værnepligt, var Ebbe Skovdahl blevet fyret – til min store ærgrelse. Ham kunne jeg godt lide.

Det var ham, der havde valgt at skrive kontrakt med mig. Jeg følte mig tryg ved ham og vidste, at han værdsatte min spillestil, at han havde fulgt mig gennem længere tid, da jeg spillede for AB. At han ville mig.

Fakta Kim Boye Født og opvokset i Ballerup. Han er tidligere professionel fodboldspiller for Brøndby og AB og uddannet pædagog med følelsesmæssig intelligens som speciale. I 13 år har han været selvstændig konsulent for forskellige kommuner i arbejdet med udsatte unge og deres familier. Han coacher og rådgiver professionelle fodboldspillere og erhvervsfolk og rådgiver i samarbejde med agenter om køb og salg af fodboldspillere.

Den 1. januar 1990 præsenterede Brøndby så den største signing i dansk fodbold nogensinde, da de valgte at ansætte Morten Olsen som træner i stedet for Ebbe.

Morten var tidligere superstjerne-spiller fra landsholdet, succesfuld udenlandsprof, og blev senere landsholdets træner gennem mere end 15 år.

Det var meningen, at Morten skulle indføre professionelle tilstande som i det store udland, og det lød absolut fantastisk. Men i realiteten var hverken klubben eller mange af spillerne på daværende tidspunkt klar til så stor en udfordring, til at tage så store skridt.

Morten kom med en enorm professionalisme, dedikation, energi og viden, som man ikke kunne have andet end en kæmpe respekt for.

Han havde netop afsluttet en stor klubkarriere ved at blive nummer to i den tyske Bundesliga sammen med 1. FC Koln – en af Tysklands allerstørste og mest navnkundige fodboldklubber. Wolfgang Overath, Pierre Littbarski, Rainer Bonhof, Toni Schumacher, Tony Woodcock og såmænd også Flemming Povlsen og Preben Elkjær er blot nogle få af de mange legendariske spillere, der har haft deres gang i den store tyske Fußballverein.

Olsen accepterede ingen slinger i valsen

Seks måneder inden sin ankomst til Brøndby, havde han også spillet sin sidste landskamp, nummer 102 og landskamprekord, i en glorværdig karriere, der strakte sig fra 1970 til 1989 – og som blandt andet inkluderede anførerbindet på det berømmede 80’er-hold.

Han landede på vestegnen med en aura ud over det sædvanlige. Ingen tvivl om det.

Vi var alle meget spændte på, hvad fremtiden ville bringe med Hr. Olsen ved roret.

Det viste sig hurtigt, at det første, han ville gøre, var at forbedre vores fysiske form. Når vi var på træningslejr, trænede vi tre gange om dagen. Hjemme i Brøndby var det to gange dagligt – med hårde løb til næsten hvert eneste træningspas.

Det var sindssygt, men det virkede!

Vi kom i kanonform og maste mange af vores modstandere i optaktskampene, men Morten krævede heller intet mindre. Engang til træning skulle vi ud og løbe omkring ti kilometer.

- Og jeg løber med, og der er ingen af jer, der må komme i mål efter mig, er det forstået?!, lød beskeden fra Morten Olsen.

Da vi nåede i mål, kom vores reservemålmand og en nigeriansk spiller haltende efter. De blev bedt om at tage en tur mere, men da de ikke havde kræfterne til at løbe alle ti kilometer en gang til, kom de hjem før tid.

Morten Olsen ude på en af de første løbeture med Brøndby-truppen i 1990. Foto: Bent K. Rasmussen / Scanpix Denmark

Morten sendte dem af sted igen, men de gjorde modstand. De stod flade og udmattede. Morten reagerede ved at bede begge spillere om at tømme deres skabe. Så var linjen lagt.

Hr. Olsen accepterede absolut ingen slinger i valsen. Alt skulle foregå efter hans hoved, og han tålte ikke, at nogen hverken modsagde eller tøvede, når han udstedte en ordre. Specielt os unge spillere ville han meget gerne sætte helt og aldeles på plads, men også ledelsen og alle andre i klubben hakkede han til rette.

Han benyttede hver en mulighed til at vise, hvem der bestemte.

Ingen pomfritter og sodavand

Jeg husker åh så tydeligt en episode ombord på storebæltsfærgen.

Vi var på vej til en opvisningskamp i Jylland. På den propfyldte færge blev der serveret sodavand til spillerne. Da Morten så dette, rejste han sig op foran hele truppen – inklusive direktøren og formanden. Han kiggede iskoldt rundt på hele forsamlingen og meget højt, næsten råbende, erklærede han:

- Hvad fanden er det for noget – kan I få det UD!

Han satte sig ned igen, og hurtigt forsvandt sodavandene, som i stedet blev erstattet af mælk og postevand. Kort efter kom der pomfritter ind på bordene – og så kammede det helt over.

- Kan vi få det lort ud – HVAD HELVEDE ER DET FOR EN AMATØRKLUB?!, brølede han. De friturestegte kartofler forsvandt med lynets hast.

En anden gang på træningslejr i Portugal serverede en lokal kok den forkerte mad til spillerne. Morten jagtede ham ud i køkkenet, råbte og skreg. Det var tæt på at ende i slagsmål mellem Morten Olsen og den skræmte kok.

Ingen tvivl om, at det pres, han selv havde oplevet som spiller, det var han også sikker på, var det rigtige for alle andre.

Gjorde drøm til mareridt

Jeg tror desværre, det gik galt allerede fra begyndelsen mellem Hr. Olsen og mig. Alt det, jeg gjorde for at komme ud af militæret, for at vise hvor meget, jeg ville spille fodbold, opfattede han som dårlig disciplin.

Jeg fantaserede dagligt om at stikke ham et par flade. Kim Boye

Jeg tror aldrig, han opdagede min passion eller den uortodokshed, der var mit varemærke og min styrke. Morten så det som en kant, han nok skulle få barberet rund. Koste hvad det ville.

Jeg ville vanvittigt gerne med på træningslejr, men militæret havde sagt nej, så jeg spurgte Morten, om klubben kunne kontakte obersten. Det afviste Morten blankt – og jeg havde desværre alt for svært ved at styre min frustration.

For satan! Jeg var en ung mand på 20 år, der brændte for sin drøm. Men det gav bare Morten endnu en mulighed for at udstille mig – og helst i tilstedeværelse af de andre spillere. Det var nedværdigende.

Derfra udviklede tingene sig stille og roligt til et helvede.

Jeg fantaserede dagligt om at stikke ham et par flade.

Hænderne kløede mere og mere, og der skulle da også gå længere og længere tid mellem solskinsdagene. Min attitude kunne jeg dårligt skjule, og derfor var det heller ikke svært for ham at argumentere for sin opførsel over for mig.

Der var dage, hvor han ignorerede mig fuldstændigt. En morgen i omklædningsrummet gik han rundt, gav hånden og sagde godmorgen til alle spillerne. Da han nåede hen til mig, rakte jeg næven frem. Han gik bare forbi uden at værdige mig et blik. Så sad jeg der med hånden ude i luften. Det var hans måde at vise, hvem der havde magten.

Morten formåede at gøre min drøm, mit livslange projekt, til et helvede, som jeg brændte mig på hver evig eneste dag.

Jeg var ramt på min stolthed og ære. I det miljø, jeg kom fra, kunne man ikke overskride hinandens grænser uden risiko for at få en på snotten. Og her stod jeg så i Danmarks bedste klub og følte mig dybt ydmyget og ignoreret af et af mine forbilleder – med min karriere i den ene hånd og en slemt ridset stolthed plus min blakkede fortid i den anden.

Jeg prøvede at tæmme vreden og lægge al min energi i at tilpasse mig, men jeg var kommet i Morten Olsens negative søgelys og blev fredløs i klubben. Uanset hvordan jeg prøvede at rette op på tingene, blev jeg betragtet som et problem. Og fordi han stak og stak til mig – levede jeg et hundrede procent op til hans forudsigelse. Det blev en selvopfyldende profeti.

Morten var til tider så tydeligt træt af mig, at nogle af de mere rutinerede bad ham om at tage den lidt med ro. Det krævede mod – fra blandt andet folk som Peter Schmeichel og anføreren i både Brøndby og på landsholdet, Lars Olsen. Lige lidt hjalp det, for Morten talte ikke, at nogen antydede, at han kunne tage fejl.

I en træningskamp mod Vanløse vandt vi 5-1. Jeg scorede fire mål og lagde op til det femte, som Kim Vilfort trillede i kassen. Efter kampen var Morten rasende og råbte af mig i al offentlighed, at:

- Jeg fandeme ikke var til at stole på, når jeg ikke overholdt vores aftaler!

I dag forstår jeg godt, hvad han mente, men hele oplevelsen var nedbrydende. Jeg havde fået besked på at spille på en helt bestemt måde, og når jeg så ikke gjorde præcis, som han havde beordret, var det ligegyldigt, at jeg havde scoret fire gange.

Boye, Morten Olsen fortalte mig engang, hvor meget bedre det ville være, hvis bare han kunne sidde ude på sidelinjen og styre samtlige spillere på sit hold med en joystick – i alle kampens 90 minutter Lars Berendts, landsholdets kommunikationschef om dengang Morten Olsen var holdets træner.

Kampen var en enkelt episode blandt mange, og på et tidspunkt hev Per Bjerregaard og Finn Andersen fra bestyrelsen os begge ind for at høre, om der var en mulighed for at få vores mellemværende landet.

- Det er ikke personligt – han er bare ikke god nok!, svarede Morten. Så var den samtale slut.

Uddrag af Steen Ankerdals bog Fodboldlandsholdet gennem 100 år:

”Som spiller havde Morten Olsen altid selv været i exceptionel god form – i hvert fald for en fodboldspiller. Og selvom han med sit oprette, nærmest lodrette løb kunne se stiv ud, så var han som tidligere gymnast mere smidig end de fleste fodboldspillere. Det er sandsynligvis også årsagen til, at han sjældent var skadet og kunne spille professionel topfodbold i Bundesligaen, til han var fyldt fyrre.

Morten Olsen ønskede at hærde Boye til at udnytte sit talent fuldt ud, fordi han basalt mener, at talent forpligter. Steen Ankerdal i bogen fodboldlandsholdet gennem 100 år

Det er i den sammenhæng sagt om ham, at hvis han normalt løb 10 km i skoven hver dag, så løb han det dobbelte efter et nederlag. Det tog han med som træner.

Han lagde aldrig skjul på, at han anså professionelle fodboldspillerefor at være fantastisk privilegerede, fordi de i kraft af deres boldtalent havde fået muligheden for at beskæftige sig med deres hobby på fuld tid. Deri lå også en forpligtigelse overfor én selv til at få det bedste ud af sine muligheder.

Morten Olsen havde i sine første træner-år ikke meget tilovers for talenter med en træningskapacitet, der efter hans mening var for lav. I Brøndbytiden i foråret 1992 havde han nær taget livet af en dygtig boldspiller ved navn Kim Boye, der var kommet fra AB og ikke var vant til træning a la Brøndby og Morten Olsen. Han blev sendt ud på nogle løbeture, der var så strabadserende, at spillere højere oppe i hierarkiet som Peter Schmeichel til sidst appellerede til træneren om at stoppe det, der lignede en afstraffelse. Grundlæggende ville Morten Olsen spilleren det godt – han ønskede at hærde Boye til at udnytte sit talent fuldt ud, fordi han basalt mener, at talent forpligter.

Men for en Kim Boye virkede det ikke, der kom aldrig en topspiller ud af ham i Brøndby. Det var enkelte episoder af den art, der gjorde at Morten Olsen blev bedre som landstræner, end han var som klubtræner.”

Total mangel på empati

For mig virkede behandlingen ikke som en strategisk hærdelse. Det var mere en massiv magtdemonstration og en total mangel på empati.

Morten stillede så store krav til sig selv og sine omgivelser, at alt omkring ham visnede, der var simpelthen ingen næring i hans mandskabspleje. Der var kun magt og afmagt – og spillerne faldt som fluer under presset.

Morten slukkede mange drømme i den periode. Jeg var bestemt ikke den eneste, som blev lagt på is – og i min tid i Brøndby så jeg spiller efter spiller forlade klubben i en tilstand, som det ville tage lang tid at reparere igen.

En fatal beslutning

Den 6. august 1990 skulle jeg og 2. holdet spille en kamp mod KB. Aftenen før havde jeg det lidt skidt. På selve dagen havde jeg 40 i feber. Det fortalte jeg, da jeg ankom. Men staben mente, at jeg skulle spille. I dag kan jeg godt se, at jeg var alt for vag. Jeg var langt fra tydelig nok i min udmelding.

Det blev en fatal beslutning, der skulle vise sig at få en afgørende betydning for resten af mit liv.

Kampen var ikke mange minutter gammel, da jeg blev tacklet hårdt og brutalt på ydersiden af knæet. En islænding fra KB ramte mig på mit støtteben. Det knækkede og satte sig i en skæv vinkel, og jeg faldt sammen i store smerter.

En KB-spiller kom over til mig, mens jeg lå og vred mig på græsset, og sagde:

- Rejs dig op din langhårede abe. PIVSKID!

Jeg blev hentet af en ambulance. På hospitalet satte de mit ben, der var hoppet af led, på plads igen. Mere gjorde de ikke ved benet den dag. Et par dage senere kom jeg på Borup privathospital, hvor en specialist undersøgte mig. Diagnosen var voldsom: Korsbånd, ledbånd, menisken – det hele var røget på én gang.

Min verden faldt sammen. Simpelthen. Jeg hadede og bebrejdede mig selv for ikke at have sagt fra før kampen. I dag prædiker jeg igen og igen: Tag nu ansvar for din krop!

Der er ikke andre end dig selv, der kan mærke, hvad det er, der foregår.

Specialisten hed Eilif Larsen. Han forklarede mig, at der var en stor risiko for, at jeg aldrig ville komme til at spille igen. Jeg blev rasende og sagde, at ”det skulle han sgu ikke bestemme!”

Jeg var knust. Alle de kampe, jeg havde taget, alt sliddet, de endeløse træningstimer i skolegården, i parken, alle sejrene og nederlagene på græsset, alle mine drengedrømme. Var det hele slut, ovre, forbi?

Jeg blev opereret. Eilif ville stoppe helt, hvis han var mig, sagde han bagefter. En skade i det omfang kunne påvirke førligheden i længden.

Han snakkede sgu til mig!

Skaden gjorde mig til en helt anden spiller, samtidig med at jeg lærte en masse om min krop. Behandlingsforløbet tog tretten måneder, og jeg tog seks-otte kilo på i muskelmasse og tabte samtidig noget speed. I hele perioden stod den stort set kun på vægttræning, balancetræning og let løbetræning. Det var måneder med alenetræning i timevis.

I alt slags vejr stod jeg på græsset og trænede for at komme tilbage. Utallige var de ensomme timer i vægtrummet. Det var ikke kun en fysisk udfordring, men også mentalt meget hårdt. De sidste fire måneder var endelig med bold, og jeg kunne efterhånden deltage i selve holdtræningen i større og større omfang.

Morten kunne i genoptræningsperioden godt komme og spørge mig, hvordan det gik, og i de sekunder tilgav jeg ham alt og mærkede en befriende glæde. Denne her yes-yes-følelse: Han snakkede sgu til mig!

Måske der alligevel var en åbning?

Morten Olsen og Frank Pingel efter Brøndbys nederlag til Roma i 1991. Foto: Palle Hedemann / Scanpix Denmark

Jeg var nu mere end nogensinde klippefast besluttet på, at jeg ville tilbage på højeste niveau og gjorde alt for at bevise, at jeg kunne indordne mig. Men det skulle vise sig at være meget sværere, end jeg havde forestillet mig.

Mit knæ var ikke blevet så godt, som jeg havde håbet, og jeg sloges med slør, en løshed i leddet. Det gjorde, at jeg ikke kunne lade være med at holde lidt igen. Jeg tog fuld af fortrøstning fat i Morten efter en træning og bad om lidt ekstern, mental hjælp til at overvinde den frygt, der bremsede mig.

Svaret var kort: Hvis der var nogle fra hans trup, der havde brug for hjælp udefra, så var de ikke stærke nok til at være hos ham!

Det var som om al luften blev slået ud af mig. Jeg havde blottet mig, og vi var tilbage, hvor vi slap, og jeg tænkte, at det her kommer ikke til at gå. Jeg tror, at bestyrelsen og Morten havde de samme tanker. De ”foreslog” i hvert fald, at jeg blev lejet ud. For sådan at komme rigtig i gang igen – som de forklarede. Efter nogen tid accepterede jeg deres forslag.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Morten Olsen. Han ønskede ikke at kommentere på Kim Boyes historie.