Juventus-træner frygter, at videohjælp vil spolere fodboldkampe

Allegri frygter, at fodboldkampe ender med konstante spilstop på grund af videohjælp til dommerne. Foto: PAOLO MAGNI / Scanpix Denmark

Massimiliano Allegri mener, at videobeviser kun skal bruges i helt objektive situationer under fodboldkampe.

Fodboldklubben Juventus satte søndag for første gang point til i sæsonen i Serie A, da klubben smed en 2-0-føring og måtte nøjes med 2-2 i udekampen mod Atalanta.

Kampen blev i høj præget af, at dommeren brugte videobeviser undervejs i kampen.

Mestrenes cheftræner, Massimiliano Allegri, er ikke tilhænger at, at brugen af videomateriale kommer til at fylde for meget i kampene.

- I mine øjne bør video kun anvendes i objektive situationer, ved offside, om bolden er inden for eller uden for straffesparksfeltet, eller om den er uden for eller inden for linjen.

- Men når det handler om subjektive situationer, så bliver folk aldrig enige. Sådan er sport. Dommeren kan tildele et straffespark eller lade være, det er hans afgørelse.

- Ellers får vi komplicerede kampe, hvor vi ender som amerikansk fodbold, hvor spillet konstant bliver stoppet, og vi sidder og spiser nødder, indtil kampen slutter omkring midnat, siger Massimiliano Allegri.

En kendelse til hvert hold

Træneren henviser til to konkrete situationer i kampen mod Atalanta, hvor videomateriale blev taget i brug efter det, som træneren opfatter som subjektive vurderinger.

I et tilfælde gik kendelsen Juventus imod, da Mario Mandzukic fik underkendt en scoring, fordi klubkammeraten Stephan Lichtsteiner havde begået et frispark i optakten til scoringen.

Seks minutter før tid fik Juventus så en kendelse med sig, da dommeren - kontroversielt ifølge nogle - dømte straffespark for arm på bolden i Atalantas straffesparkfelt.

Juventus-stjernen Paulo Dybala misbrugte imidlertid straffesparket, og så endte kampen altså 2-2.

Juventus er nummer to i Serie A med 19 point for syv kampe.

Napoli har 21 point efter syv sejre i træk.