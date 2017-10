Klopp ser stadig Liverpool som trussel i toppen trods kiks

Jürgen Klopp og Liverpool har ikket fået den bedste sæsonstart. Foto: CARL RECINE / Scanpix Denmark

Liverpool måtte endnu engang nøjes med det ene point efter at have været spilstyrende.

Liverpool måtte søndag nøjes med 1-1 ude mod Newcastle efter et opgør, hvor holdet var spilstyrende og havde klart flest chancer.

Med det uafgjorte resultat fortsætter Liverpool slingrekursen, hvor holdet har bolden mest, men har svært ved at afgøre kampene.

- Jeg synes, at vi var det bedste hold og skabte flest chancer. Jeg synes, vi skulle have vundet. Jeg kan ikke tale om vores fodbold og afstanden mellem os og andre klubber. Vi har en hård periode, og andre klubber vil have deres, siger Liverpools manager, Jürgen Klopp, efter opgøret på St. James Park.

- Jeg har spillet mange gange med mange forskellige hold i mit liv, og vi var det bedste hold og skabte flest chancer. Vi skabte gode chancer, men fik ikke scoret.

Med det uafgjorte resultat er Liverpool nu syv point fra de to førende klubber, Manchester United og Manchester City.

Alligevel ser Klopp sit hold som bejler til de øverste placeringer.

- Jeg synes ikke, det ser ud til, at vi er langt fra at være en reel trussel. Hvis vi gør det, som vi er gode til og scorer nogle flere mål, så vil vi vinde flere kampe, siger Klopp.

Philippe Coutinho bragte Liverpool foran med et sandt drømmemål, mens Joselu udlignede på kontra for Newcastle.

Liverpool møder Manchester United i næste runde i Premier League, når topholdet fra José Mourinhos tropper gæster Anfield Road efter landskampspausen.

/ritzau/AFP