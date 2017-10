Nazistiske råb koster Tyskland stor bøde

En gruppe tyskere skabte store uroligheder i landskampen mod Tjekkiet. Foto: David W Cerny / Scanpix Denmark

En gruppe tyske fans skabte stor ballade i VM-kvalifikationskampen på udebane mod Tjekkiet i starten af september.

Det tyske fodboldforbund, DFB, skal betale over 200.000 kroner for en fangruppes opførsel under landskampen mod Tjekkiet den 1. september.

En gruppe på 200 personer var ifølge DFB kommet ind på stadion uden om de officielle billetkanaler, skriver AP. Tilskuerne råbte nazistiske hilsner, mens der også blev antændt fyrværkeri og kastet objekter på banen. Nogle tilskuere havde også held med at løbe på banen.

Det internationale fodboldforbund, FIFA, kalder det "utilstedelig opførsel blandt egne fans" og har takseret hændelsen til en bøde på 32.000 schweizerfranc (218.600 kroner) samt en advarsel.

Efter kampen var landstræner Joachim Löw også ude at tage kraftigt afstand fra tilskuerne.

- Jeg er ikke så sur eller ked, som jeg er fuld af raseri. Det beskriver mine følelser, sagde Löw.

- Jeg er virkelig, virkelig vred over, hvad der skete; at nogle såkaldte fans brugte en international fodboldkamp til at bringe skam over vores land med deres ekstremt pinlige fremtoning og opførsel.

Danmark også straffet

Dansk Boldspil-Union, DBU, er også blevet straffe i samme ombæring, hvor FIFA's disciplinærkomité har delt en stor omgang bøder ud.

Under landskampen mod Polen var der brud på reglerne for stadionsikkerhed med pyroteknik blandt tilskuere og baneløbere, hvilket har kostet en bøde på omkring 32.500 kroner.

De polske gæster er blevet straffet med det dobbelte, fordi deres tilskuere brugte fyrværkeri.

Danmark vandt kampen 4-0.