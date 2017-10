Skidt nyt inden de afgørende landskampe: Bendtner er småskadet

Nicklas Bendtner formåede ikke at komme på måltavlen mod Sarpsborg. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Der var både gode og dårlige ting, som Nicklas Bendtner kunne tage med fra søndagens topopgør i Norge.

Det er en småskadet Nicklas Bendtner, som mandag møder ind i den danske landsholdslejr.

Rosenborg-angriberen fik problemer med sin lyske i det norske topopgør mod Sarpsborg, hvor han fik fuld spilletid.

- Jeg kunne godt mærke, det strammede op i lysken omkring pausen, og det var ikke helt godt. Nu må jeg få noget behandling, når jeg kommer til Danmark, og så får vi forhåbentlig hurtigt bugt med det, siger han til Ekstra Bladet.

Usikkerhed om angrebet

Hvis skaden viser sig at være alvorlig nok til at holde ham ude af de vigtige VM-kvalifikationskampe mod Montenegro og Rumænien i denne uge, kan det betyde endnu større problemer for den danske landstræner, Åge Hareide.

For hvem der der skal spille spidsangriber i kampene, står hen i det uvisse.

Nicolai Jørgensen, som startede inde i de seneste to kvalifikationskampe mod Polen og Armenien, sidder ude med en skade. Kasper Dolberg og Viktor Fischer har fortsat det første ligamål til gode i denne sæson. Mens Andreas Cornelius blev flået ud kampen for Atalanta efter en halv time mod Juventus.

Glæde for Bendtner

Mod Sarpsborg blev det ikke til nogen mål for Nicklas Bendtner, som ellers var inde i en god målstime for sin klub. I de seneste fire kampe havde han fundet vej til netmaskerne.

Men selvom det ikke blev til nogen scoringer for angriberen i søndagens opgør, var der stadig noget at glæde sig over.

Før kampen havde Bendtner spurgt klubben, om det var i orden, at hans seksårige søn fik lov til at være en af klubbens maskotter til kampen. Det fik han lov til.

Derfor kom han gående på banen med en stolt far i hånden iført Rosenborg-trøje og -kastet.

– Det var fantastisk. Det var dejligt. Det kommer til at blive et flot billede, som jeg vil hænge op hos mig derhjemme, siger Bendtner til VG.