Trænerfyring giver AGF-spiller dårlig smag i munden

Daniel A. Pedersen påtager sig en del af skylden for, at AGF-ledelsen fyrede cheftræner Glen Riddersholm i weekenden.

Mandag formiddag var pressefremmødet til AGF’s træning større end vanligt.

Den nye cheftræner David Nielsen dirigerede for første gang med den aarhusianske Superligatrup, og derfor var trænerskiftet naturligvis det gennemgående samtaleemne.

Generelt virker spillerne til at bakke op om den nye træner, selvom profilerne Morten Duncan og Martin Spelmann udtalte sig kritisk om fyringen i weekenden.

Mandag fortalte Daniel A. Pedersen, at det pludselige trænerskifter også kom bag på ham.

- Jeg havde ikke lige set den komme. Når en træner bliver fyret på grund af dårlige resultater, så har man selvfølgelig dårlig smag i munden. Det er fordi, vi (spillere, red.) ikke har gjort det godt nok, at en mand har mistet sit job. Det er selvfølgelig ikke sjovt, siger han til TV 2 SPORT og uddyber:

- Jeg kunne godt lide Glen, og jeg havde et godt forhold til ham. Så gør det selvfølgelig ekstra ondt, at han har mistet sit job, på grund af at jeg blandt andet ikke har gjort mit arbejde godt nok.

Glen Riddersholm blev fyret sent fredag aften efter 5-1-sejren på udebane over Helsingør, og dagen derpå blev han bakket op af Martin Spelmann:

- I min verden er det en forkert beslutning at fyre ham. De dårlige resultater er ene og alene et ansvar, der ligger hos os.

- Om så de ansatte ti trænere, er det ikke dem, der har spillet kampene. Vi har ikke præsteret, og derfor gør det ondt, sagde Martin Spelmann til BT.

Nu er det som bekendt den tidligere Lyngbytræner David Nielsen, der bestemmer over AGF-spillerne. Og han har efterladt et godt førstehåndsindtryk, fortæller Daniel A. Pedersen.

- Nu har jeg kun mødt ham i én dag, men jeg synes, det virker til, at det er et fint match. Jeg kan godt lide den måde, han coacher os på ude på banen. Det er positivt.

Anføreren lover opbakning

Lørdag sagde AGF-anfører Morten "Duncan" Rasmussen" til Århus Stiftstidende, at fyringen af Glen Riddersholm som træner i klubben var en "helt hen i vejret"-beslutning fra klubbens ledelse.

Mandag var tonen ændret, og angriberen vil nu se fremad og give den nyansatte cheftræner, David Nielsen, sin fulde opbakning.

- Vi har brug for at kigge fremad til næste kamp, og jeg er helt sikker på, at David har de rigtige idéer til, at vi får nogle sejre i hus. Og så er jeg slet ikke i tvivl om, at han allerede nu har spillernes opbakning.

- Nu er det ham, der er chef, og nu er det ham, vi står bag, siger "Duncan" efter første træning med David Nielsen mandag.

Selv er David Nielsen også glad for den første træning:

- Det er gået superfint. Spillerne leverede en træning med ekstrem høj kvalitet, og det var dejligt at se. Det gav mig lidt ro i maven, at der var så mange fodboldspillere, og de viste sig frem fra første dag.