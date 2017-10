U21-landsholdet møder op, selvom DBU-konflikten står på endnu

U21-landstræner, Niels Frederiksen, kan glæde sig over, at spillerne nu bliver samlet. Foto: PIOTR NOWAK / Scanpix Denmark

U21-spillerne deltager i den kommende landsholdssamling, fordi de forventer at kunne indgå en aftale med DBU.

Spillerne for det danske U21-landshold i fodbold har besluttet at møde op til landsholdssamlingen.

Det skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

- Vi har tillid til, at DBU er klar til at forhandle en permanent aftale på plads med tilbagevirkende kraft gældende for denne samling. Derfor har vi i samråd med Spillerforeningen valgt at deltage i samlingen, siger Mathias Jensen, anfører på U21-landsholdet, og fortsætter

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at nu skal DBU også være klar til at forhandle reelt og klar på at finde løsninger. Vi har taget ansvar som spillere og gjort alt for at få det her løst, nu skal DBU leve op til deres ansvar og være løsningsorienterede, siger han.

Landstræner Niels Nielsen fortæller, at de første spillere allerede er begyndt at møde ind i landsholdslejren.

- Jeg er oppe på hotellet i Aalborg lige nu. Der er de første 12-14 spillere mødt ind, og de sidste møder ind her inden middag, og vi har en træning i eftermiddag. Så alt er, som det skal være. Jeg glæder mig til at komme ud på træningsbanen.

De igangværende forhandlinger dækker over en ny landsholdsaftale til de kvindelige seniorlandshold og U21-landsholdet på herresiden.

Tirsdag udtages kvindelandsholdet til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Sverige og Kroatien. Den første kamp spilles i Sverige den 20. oktober, og dermed skulle en aftale gerne være landet ugen inden holdet mødes, hvis Spillerforeningens deadline bliver overholdt.

Spillerforeningen skriver, at der er planlagt nye forhandlinger den 9. og 10. oktober under landsholdssamlingen.