Agüero misser flere betydningsfulde kampe efter taxaulykke

Sergio Agüero er først tilbage på banen i november. Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

Argentina og Manchester City må undvære Sergio Agüero i flere kampe. Ifølge den argentinske landsholdslæge er angriberen ude i seks uger.

Der var blevet spået om to og fire uger, men dommen over Sergio Agüeros skade efter en taxaulykke i den hollandske hovedstad Amsterdam er langt mere nedslående.

Meldingen fra det argentinske landsholds læge Donato Villani går på, at angriberen er ude i halvanden måned. Dermed misser han Argentinas sidste to VM-kvalifikationskampe.

- Han har det rigtig dårligt, fordi han så rigtig meget frem til at spille, og denne ulykke, som ikke har noget med ham at gøre, holder ham ude af de to kampe, siger lægen ifølge Telegraph til www.tycsports.com.

- Han kommer til at være ude i halvanden måned. Han kan ikke bevæge sig rundt i sit hus eller komme ind og ud af sin bil. Han virkede meget nedslået over for mig, fordi han ønskede at være her.

Sergio Agüero brækkede et ribben i ulykken, der fandt sted torsdag i sidste uge. Argentineren var på vej til lufthavnen efter en koncert med den colombianske sanger Maluma.

Den forulykkede taxa i Amsterdam. Angriberen Sergio Agüero brækkede et ribben i ulykken. Foto: HANDOUT / Scanpix Denmark

Udover landskampene går Agüero glip af begge Manchester Citys Champions League-kampe mod Napoli samt fire Premier League-kampe herunder stormødet med Arsenal den 5. november.

Skaden holdt ham også ude af lørdagens 1-0-sejr over Chelsea.

Sergio Agüero har erkendt, at hans skade kunne have været langt mere alvorlig, hvis han ikke havde haft sikkerhedssele på.