Bendtner melder sig klar til Montenegro-kamp

Nicklas Bendtner melder sig klar til landskampen mod Montenegro. Foto: ODD ANDERSEN / Scanpix Denmark

Nicklas Bendtner havde lidt smerter efter weekendens ligakamp i Norge, men han er fit nok til landskampene.

Det danske fodboldlandshold kan regne med Nicklas Bendtner i torsdagens VM-kvalifikationskamp ude mod Montenegro.

Rosenborg-angriberen klagede over problemer i lysken efter søndagens 1-1-kamp hjemme mod Sarpsborg i den bedste norske fodboldrække, men det var ikke noget alvorligt.

- Det er bare overbelastning. Træthed simpelthen. Det sagde jeg også efter kampen. Det blev gjort lidt værre, end det var.

- Jeg havde lidt smerter i lysken, men det var ikke noget, der var truende hen imod torsdag, siger Bendtner.

Landstræner Åge Hareide har talt med Bendtner og vil forsøge at skåne ham en smule de kommende dage.

- Han har spillet mange kampe på kort tid, og det har nok ramt ham lidt. Det er ikke, fordi han er skadet. Han er bare lidt træt efter at have spillet mange kampe.

- Han har skiftet mellem at spille på kunstgræs og almindeligt græs, og det kan også mærkes.

- Men jeg regner ikke med, at han får problemer i forhold til at kunne spille for os. Han skal ikke have så hård træning, og så skal det nok blive okay, siger Hareide.

Mandag eftermiddag ankom Bendtner og holdkammeraten Mike Jensen som de sidste til spillerhotellet, og de deltog ikke i mandagens træning.

- Jeg lavede ikke rigtig noget andet end at strække ud og slappe af. Som det ser ud nu, er jeg 100 procent klar, siger Bendtner.

Tirsdag skal Bendtner deltage i træningen, som var lukket for tilskuere, og her regner han med at få et fingerpeg om sin rolle i den kommende kamp.

- Der er ikke så meget, der har ændret sig fra sidste gang til nu for mig. Jeg var glad for at være med sidste gang. Det er dejligt at være med igen.

- Jeg har ikke nogen idé om, hvordan vi kommer til at spille på torsdag, for jeg har ikke trænet med holdet endnu.

- Jeg går ud fra, vi får en indikation i dag omkring, hvordan vi kommer til at spille torsdag, siger Bendtner.