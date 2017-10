Cavani om straffesparksbatalje: Det er blevet blæst op

Edison Cavani og Neymar. Foto: FRANCK FIFE / Scanpix Denmark

Edinson Cavani og Neymar kunne ikke enes om, hvem der skulle sparke straffespark. Nu har Neymar tjansen.

Det vækkede stor opsigt, da de to Paris Saint-Germain-stjerner Edinson Cavani og Neymar for et par uger siden så ud til at skændes om, hvem der skulle sparke et straffespark mod Lyon.

Cavani sparkede og brændte.

Men nu lægger Cavani låg på episoden med sin brasilianske holdkammerat, der blev hentet til klubben for cirka 1,65 milliarder kroner.

- Sådan nogle ting sker i fodbold, og de bliver ofte blæst op til mere, end de er. Det er ting, der bliver løst i omklædningsrummet, siger uruguayanske Cavani fra landsholdslejren forud for VM-kvalifikationskampen mod Venezuela, der spilles tirsdag.

Cavani overtog straffesparkstjansen fra Zlatan Ibrahimovic, da han forlod Paris for Manchester United for halvandet år siden, men har nu overladt straffesparkene til sin mere højtprofilerede holdkammerat.

På trods af det har Cavani stadig scoret flere mål end Neymar i den bedste franske række. Cavani står noteret for otte mål, mens brasilianeren har nettet seks gange.

Cavani har spillet i PSG siden juli 2013, hvor han kom til klubben fra Napoli. Han har scoret 141 mål for klubben i 209 kampe.