Chelsea må undvære Morata i over en måned

Alvaro Morata får ikke brug for sin Chelsea-trøje de næste uger. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Den spanske angriber er blevet undersøgt af spanske landsholdslæger, der har dårligt nyt til London-klubben.

Chelsea må undvære klubbens nyindkøbte spidsangriber, Alvaro Morata, i op til seks uger.

Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund mandag aften ifølge The Guardian. Ifølge lægerne pådrog spanieren sig en muskelskade i baglåret i weekendens 0-1 nederlag til rivalerne fra Manchester City.

Alvaro Morata måtte forlade banen allerede efter 35 minutters spil tydeligvis med smerter i benet.

Chelsea-manager Antonio Conte sagde efter kampen, at Morata blev skiftet ud som ren forebyggelse og for sikre, at spanierens skade ikke blev forværret.

Conte tilføjede, at Morata nok ville gå glip af Spaniens næste landskamp. Landsholdslægerne har siden foretaget egne undersøgelser af Morata på et hospital i Madrid.

Her kunne de konkludere, at den 24-årige angribers skade var mere alvorlig end først antaget.

Ifølge lægernes vurdering vil det tage mellem fire og seks uger at blive skaden kvit.

Alvaro Morata skal nu til nye undersøgelser i London. En langtidsskade til spanieren, der har scoret seks gange i syv Premier League-kampe, vil være et hårdt slag for London-klubben.

Efter landskampspausen i weekenden skal de forsvarende mestre spille hele seks kampe på blot 22 dage.

Programmet omfatter både en Champions League-kamp mod Roma samt et Premier League-opgør mod Manchester United.

Alvaro Morata blev hentet til Chelsea forud for denne sæson fra Real Madrid for 60 millioner pund. Det svarer til omkring 500 millioner kroner.