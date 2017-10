Derfor valgte FC Barcelona at spille foran 100.000 tomme pladser

. Foto: Alejandro Garcia / Scanpix Denmark

FC Barcelonas præsident ville sende et signal til hele verden om de uroligheder, der fandt sted i Catalonien.

En storsmilende Sergio Busquets strakte armene i vejret og småløb ud mod tilskuerpladserne for at fejre sin scoring til 1-0 mod Las Palmas. Der var bare ingen folk på tribunerne til at tiljuble ham.

Kun en larmende stilhed fra der, hvor der normalt sidder 100.000 mennesker.

I stedet kunne kun spillernes tilråb høres. Som var det en almindelig træningsøvelse. Og ikke tale om en kamp i den bedste spanske liga.

Det var FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, der traf beslutningen om at lukke dørene for fansene. En beslutning, der blev mødt med undren efter de voldsomme tilstande, der søndag fandt sted i Barcelona og resten af Catalonien.

Her havde den spanske regering sat politiet til at storme valgsteder rundt omkring i Catalonien, hvor der blev stemt om uafhængighed fra resten af Spanien. Over 800 mennesker blev såret af politiets aggressive metoder.

- Jeg mente, at billedet af en fodboldkamp spillet på et helt tomt Camp Nou ville være det mest ansvarlige og et signal om, at vi tager kraftig afstand fra de ekstreme overfald, der foregår rundt i Catalonien, skriver han i en meddelelse på FC Barcelonas hjemmeside.

Det var helt surrealistiske billeder på Camp Nou i kampen mellem FC Barcelona og Las Palmas. Foto: ALBERT GEA / Scanpix Denmark

Sagde op i protest

FC Barcelona ville helst have undgået at spille kampen. Men den spanske ligaforening godkendte ikke den beslutning. Enten skulle den spilles, eller også ville klubben blive taberdømt.

Efter at have drøftet situationen med trænerne og spillerne valgte Bartomeu, at kampen skulle spilles med det kompromis, at det blev uden tilskuere.

- I dag ved vi, at kampen blev sendt i 174 lande verden over. Med millioner af seere, der overværede den ekstraordinære måde, som kampen blev spillet på, skriver præsidenten.

Ikke alle er enige i Josep Maria Bartomeus beslutning om, at Barcelona skulle have stillet til start i kampen. Foto: JOSEP LAGO / Scanpix Denmark

Det var dog ikke alle, som var enige i Bartomeus beslutning. Carles Vilarrubí , som har været vicepræsident i klubben, sagde mandag sin stilling op.

Forsvarsspilleren Gerard Piqué deltog i ligakampen, men han valgte efterfølgende at stemme ved valget. Med tårer i øjnene fortalte han, at han aldrig havde været mere stolt af det catalanske folk, end han var efter denne weekend.

Desuden havde han en kontroversiel melding til de spanske fodboldfans.

- Hvis træneren eller nogen fra det spanske fodboldforbund mener, at jeg er et problem eller et forstyrrende element, så trækker jeg mig gerne fra det spanske landshold før 2018, fortalte han.

FC Barcelona vandt ligakampen over Las Palmas med 3-0.