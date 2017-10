Dommen efter FCK-ballade er blevet ændret

FC København får alligevel lov til at spille hjemmekampe med tilskuere, men til gengæld skal de betale en større bøde.

Der er både gode og dårlige nyheder for FC København, efter Fodboldens Appelinstans tirsdag har afgivet deres dom i sagen om fanurolighederne på Brøndby Stadion i begyndelsen af august.

Appelinstansen har nemlig valgt at omstøde kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans, så FC København alligevel må have tilskuere med til den næste hjemmebanekamp samt den næste hjemmekamp mod Brøndby.

Til gengæld må FC København ikke have tilskuere med til den næste udekamp samt den næste udekamp mod Brøndby.

Forhøjet bøden

Udover ændringen fra hjemme- til udebanekamp har Appelinstansen valgt at hæve FC Københavns bøde, så de nu skal betale 300.000 kroner i stedet for 150.000 kroner, som bøden oprindeligt lød på.

- Instansen understregede, at der er tale om helt uacceptabel adfærd fra FC Københavns fans, der har medført, at mennesker har lidt overlast og været i fare, og at dansk fodbolds renommé har lidt skade.

- Men samtidig vurderede instansen, at FC København kun kunne gøres ansvarlig i relation til de handlinger, der blev foretaget i udebaneafsnittet, som klubben havde fået tildelt, meddeler Fodboldens Appelinstans i en pressemeddelelse.

FC København skriver på sin hjemmeside, at de accepterer kendelsen. Brøndbys straf på 75.000 kroner for fansenes brug af pyroteknik under kampen står stadig fast.

Uden tilskuere mod OB og Brøndby

FC København straffes, fordi der opstod voldsomme uroligheder på deres afsnit i udebanekampen mod Brøndby den 6. august.

Urolighederne skete efter Brøndbys scoring til 1-0 i slutningen af kampen. I det 93. minut begyndte hooligans at vælte hegnet ved udebaneafsnittet og angribe vagterne.

Kampen måtte derefter afbrydes i tyve minutter, fordi der skulle tilkaldes politiforstærkninger. Også de blev angrebet af maskerede FCK-fans.

Efter der til sidst var kommet ro på blev kampen spillet færdig og vundet af Brøndby.

FC København møder i sin næste udekamp OB. Den spilles den 15. oktober. Næste udekamp mod Brøndby bliver først i et eventuelt slutspil. Hvis klubberne ikke kommer i samme slutspil, mødes de først i Brøndby i næste sæson.