Eriksen om Hareide: Formkurve på landsholdet er gået op

Christian Eriksen i aktion under træning for landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Øget erfaring er Christian Eriksens forklaring på, at han er i topform og har scoret i fire landskampe i træk.

Christian Eriksen har i syv år været stort set fast mand på det danske fodboldlandshold, men først i løbet af det seneste halvandet år med Åge Hareide som dansk landstræner, har Eriksen optrådt som en stjerne i rødt og hvidt.

Senest scorede han to mål og lagde op til fire, da Danmark i september bankede først Polen og siden Armenien. Det var den foreløbig kulmination på en god periode i landsholdsdragten.

- Man kan godt sige, at min formkurve på landsholdet kun er gået op, siden Åge kom ind. Hvis man kigger på antallet af mål og assist, som jeg har leveret, jamen så er det jo gået den vej.

- Men jeg har ikke toppet endnu, lover Christian Eriksen forud for de to afgørende VM-kvalifikationskampe mod Montenegro og Rumænien.

Alene målstatistikken indikerer, at den offensive midtbanespiller trives bedre på Åge Hareides landshold frem for Morten Olsens.

Eriksen lavede seks mål i 57 landskampe under Morten Olsen. Tottenham-kreatøren har lavet ti mål i 14 landskampe under Åge Hareide, og han har scoret i de fire seneste landskampe.

Succesen tilskriver han ikke kun et landstrænerskifte. Målstimen hænger også sammen med, at han er blevet mere erfaren og efterhånden har spillet mange kampe på topniveau for både klub og landshold.

- Det gælder om at have en god intuition, og det har man, hvis man er frisk i hovedet. Det giver ikke mening at beslutte sig for, at man vil gøre ting inden kampen. Det handler om at tage den bedste beslutning i kampen.

- Intuition kommer med erfaring, og det føler jeg, at jeg har nu. Jeg har været med landsholdet mange gange og spillet mange kampe, så jeg er vant til det hele, og det forklarer også, hvorfor det går godt, siger Eriksen.

Torsdagens udekamp mod Montenegro bliver med al sandsynlighed 25-årige Eriksens landskamp nummer 72.