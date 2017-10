Hobro får sportschef på fuld tid

Jens Hammer Sørensen bliver ansat som sportschef i Hobro på fuld tid. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Jens Hammer Sørensen fortsætter som sportschef i Hobro, men fra 1. november bliver det på fuld tid.

Jens Hammer Sørensen dropper jobbet som skolelærer og skal nu være sportschef på fuld tid i superligaklubben.

Superligaklubben Hobro IK ansætter klubbens nuværende sportschef, Jens Hammer Sørensen, på fuld tid fra 1. november.

Det skriver Hobro i en pressemeddelelse.

Hidtil har Jens Hammer sideløbende med jobbet som sportschef været ansat som skolelærer på Randers Realskole, men han opsiger nu jobbet som lærer.

- Jeg har overvejet grundigt, hvad fremtiden skulle bringe i forhold til min jobsituation. Jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle stoppe lærergerningen, da jeg har været rigtig glad for at være på Randers Realskole.

- I de sidste par uger har jeg kunnet mærke på mig selv, at det nok alligevel var en fuldtidsstilling som sportschef i Hobro IK, der trak mest i mig, siger han.

Bestyrelsesformanden i Hobro IK, Lars Kühnel, ser frem til, at man nu kan tilknytte sportschefen på fuld tid.

- Jeg glæder mig meget over, at vi nu har en sportschef på fuld tid, hvilket jeg ser som et vigtigt skridt for at udvikle klubben yderligere.

- Jens har gjort det rigtig godt som sportschef og har en stor andel i den flotte udvikling, som Hobro IK har gennemgået de seneste mange år, siger bestyrelsesformanden.

I sidste måned så det ellers ud til, at Jens Hammer var på vej til fuldt at hellige sig gerningen som skolelærer.

I en video på Randers Realskoles Facebook-side, fortalte han, at han først og fremmest ser sig selv som skolelærer.

Men det afviste hovedpersonen selv senere i en pressemeddelelse fra Hobro.

- Jeg er meget ked af den forvirring, jeg har skabt med videoen til Randers Realskoles Facebook-side. For skolen, eleverne og deres forældre var det vigtigt for mig at understrege, at jeg har fuldt fokus på jobbet som lærer på skolen, sagde Jens Hammer 18. september.

- Men at jeg skulle stoppe i Hobro IK, er en misforståelse. Der er blot tale om, at jeg får lidt færre arbejdsopgaver i klubben, da vi er blevet enige om at omstrukturere arbejdsfordelingen en smule, sagde han i september.

Hobro ligger nummer seks i Superligaen.