Kvindelandstræner: Katastrofe hvis det går ud over det sportslige

Søren Randa-Boldt under forberedelserne til kampen mod Ungarn, som Danmark vandt med 6-1. Foto: Alex Nicodim / Scanpix Denmark

Kvindelandsholdet møder snart Sverige i VM-kvalifikationen, men der er endnu ikke en afklaring i konflikt.

Det danske kvindelandshold skal om godt to uger møde Sverige i et brag i VM-kvalifikationen.

Landstræner Søren Randa-Boldt udtog tirsdag en trup på 18 spillere til kampen i Göteborg på et tidspunkt, hvor konflikten mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) endnu ikke er løst.

I sidste måned blev der efter seje forhandlinger indgået en delaftale, så de strejkende landsholdsstjerner kunne rejse til Ungarn og åbne kvalifikationen med en sejr.

Efter kampen vurderede flere spillere, at en ny landsholdsaftale var tæt på. Sidenhen er dagene gået, og der er endnu ikke kommet en afklaring.

- Jeg ved ikke, hvor langt de er nået. Jeg får ikke noget at vide. De holder det meget tæt, siger Søren Randa-Boldt.

Den midlertidige landstræner nåede kun at træne de danske EM-sølvvindere i en halv time, før han sendte dem på banen i Ungarn, hvor det lykkedes at hente en 6-1-sejr.

Forberedelsen var med Randa-Boldts ord langt fra optimal, og det må ifølge landstræneren ikke gentage sig før den svære kamp 20. oktober mod Sverige i Göteborg.

- Det tror jeg heller ikke, at det gør. Jeg tror, at alle har lært af det her.

- Det er en katastrofe, hvis det går ud over det sportslige. Det må bare ikke ske. Det er der ikke nogen, der vil kunne være stolte over, siger Søren Randa-Boldt.

Landstræneren regner derfor med, at han har spillerne til rådighed fra mandag 16. oktober og de følgende dage, så der kan trænes med henblik på Sverige-kampen.

- Ja, det gør jeg. Ellers får vi en røvfuld, fastslår han.

I sidste måned stod landstræneren konstant standby, så han kunne lede træningen, hvis der pludselig kom en afklaring ved forhandlingsbordet.

Den kom først - med en delaftale - om mandagen, hvor Danmark skulle møde Ungarn om tirsdagen.

- Det var sindssygt hektisk det hele. Den ene dag troede jeg, at nu vil jeg få dem ind til træning. Det gjorde jeg så ikke. Så blev dagene hele tiden skåret ned, og til sidst havde jeg droppet det.

- Jeg var nu rolig ved det hele, da vi først mødte ind i lufthavnen. Det er gode spillere, jeg råder over, og det var også dem, der havde noget at tabe.

- De har fået smag for mere efter den store oplevelse i Holland, hvor de fik EM-sølv. VM er bare endnu større. Det foregår i Frankrig, hvor de spiller på stadions med mere end 30.000 tilskuere, siger Randa-Boldt.

Fire dage efter Sverige-kampen venter en udekamp mod Kroatien i VM-kvalifikationen.

Samtlige 18 spillere i den danske trup var også med i Ungarn.