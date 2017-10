Landstræner udtager identisk hold til vigtige kampe – og nu skal de træne

Danmark slog Ungarn med 6-1 i den første VM-kvalifikationskamp. Foto: Alex Nicodim / Scanpix Denmark

Søren Randa-Boldt satser på, at han og kvindelandsholdet får mere end en halv time på træningsbanen inden de næste VM-kvalifikationskampe.

Søren Randa-Boldt har givet genvalg til de 18 spillere, som i september rejste til Ungarn og vandt den førte VM-kvalifikationskamp med hele 6-1.

Denne gang skal kvindelandsholdet møde OL-sølvvinderne fra Sverige og Kroatien på udebane i jagten om en plads ved VM i 2019.

- Jeg var godt tilfreds med kampen i Ungarn, og der er heller ingen, der har spillet sig af under træning, siger Søren Randa-Boldt til TV 2 SPORT.

Det sidste er en finurlig lille henvisning til Randa-Boldts første samling som midlertidig landstræner. Optakten til Danmarks første VM-kvalifikationskamp var nemlig alt andet end optimal.

På grund af en konflikt mellem landsholdsspillerne og DBU mødtes spillernes først med den nye træner dagen før kampen mod Ungarn, og i alt nåede de kun 30 minutter på træningsbanen.

Derfor glæder Søren Randa-Boldt sig naturligt nok til denne samling, hvor udsigterne til træningspas er noget bedre.

- Jeg glæder mig til, at vi kommer på træningsbanen. Det håber jeg, vi gør denne gang. U21-herrerne mødte jo ind i går, og når holdene bakker op om hinanden, så skulle de gerne møde op som planlagt, fortæller Randa-Boldt.

Ekstra spillere indkaldt til træningerne

For at sikre gode træningspas har Søren-Randa Boldt udtaget fire spillere ud over truppen på 18.

- Det betyder meget, at vi kan spille 11 mod 11 – uden at det er fysioterapeuten eller holdlederen, der skal være med. Det giver høj kvalitet i træningerne, og hvis der skulle komme en skade, så er de fire spillere der også.

Danmark møder Sverige på udebane den 20. oktober. Det er en nøglekamp i VM-kvalifikationen, idet Sverige og Danmark med al sandsynlighed skal kæmpe om førstepladsen, der giver direkte adgang til VM.

- Der venter en kæmpe opgave. Sverige er et af de bedste hold i Europa. De røg jo også ind i Holland ved EM, og hvis de ikke havde gjort det i kvartfinalen, så kunne de også være nået rigtigt langt.

Den 24. oktober spiller holdet i Kroatien, der på papiret er et noget svagere mandskab end de danske EM-sølvvindere.

Landsholdet mødet ind i Helsingør den 16. oktober og træner der til og med onsdag den 18. oktober.

Danmarks trup til de to kampe:

Målmænd

Stina Lykke Petersen

Maria Christensen

Forsvarsspillere

Theresa Nielsen

Janni Arnt

Stine Larsen

Line Røddik

Cecilie Sandvej

Stine Ballisager Pedersen

Midtbanespillere

Maja Kildemoes

Nanna Christiansen

Sofie Junge Petersen

Sanne Troelsgaard

Nicoline Sørensen

Angribere

Pernille Harder

Nadia Nadim

Katrine Veje

Frederikke Thøgersen

Signe Bruun

Disse spillere skal træne med mandag-onsdag

Luna Gewitz

Sara Thrige

Caroline Møller Hansen

Laura Frank

Konflikten mellem DBU og landsholdsspillerne blev udsat med en delaftale inden kampen i Ungarn.

Spillerforeningen skrev mandag i en pressemeddelelse, at der er planlagt nye møder den 9./10. oktober, 'hvor en permanent aftale med tilbagevirkende kraft skal findes'.

Stridspunktet er stadig hvor vidt DBU juridisk set skal kunne tolkes som arbejdsgiver for spillerne. DBU ønsker ikke at være arbejdsgiver, mens Spillerforeningen, som repræsenterer spillerne, gerne vil kunne tolke unionen som arbejdsgiver.