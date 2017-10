Lazio straffes for omfattende hjemmebaneracisme

Lazio-fans. Foto: CIRO DE LUCA / Scanpix Denmark

Cirka 2000 fans kom med racistiske tilråb under søndagens opgør mellem Lazio og Sassuolo.

Den italienske fodboldklub Lazio skal spille uden tilskuere på Curva Nord-tribunen i to kampe på grund af racistiske tilråb fra tilskuerne.

Det fortæller den bedste italienske række, Serie A, tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hændelsen fandt sted mod ligarivalerne fra Sassuolo søndag. Udeholdets Claud Adjapong og Alfred Duncan blev mødt med racistiske tilråb fra Curva Nord-tribunen, som er den tribune, hvor de mest ekstreme fans opholder sig under Lazios kampe.

I Serie A's rapport fremgår det, at cirka 2000 af de 5449 tilskuere på tribunen kom med racistiske tilråb flere gange under kampen.

Da Lazio allerede har fået en betinget straf under lokalderbyet mod Roma 30. april, så vil klubben nu blive straffet med to hjemmekampe uden tilskuere på tribunen.

De to kampe bliver mod Cagliari 22. oktober og mod Udinese 5. november.

Også Atalanta har fået en straf. Under hjemmekampen mod Juventus i weekenden blev der kastet flasker mod udeholdets spillere, og det koster nu Atalanta en bøde på 10.000 euro, hvilket cirka svarer til cirka 75.000 kroner.

Men Juventus må også op med tegnebogen efter kampen. Klubbens sportsdirektør, Fabio Paratici, fornærmede videodommeren under kampen, og det koster nu klubben en bøde på 2500 euro.

Inter og Roma må hver betale 2500 euro i bøder for at forsinke kampstart mod Benevento og Milan med henholdsvis fire og tre minutter.