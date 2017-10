Montenegro har stor respekt for Danmark inden vitalt opgør

Montenegro - og den altoverskyggende stjerne Stevan Jovetic - har imponeret i denne VM-kvalifikationsturnering. Men montenegrinerne har stor respekt for Danmark inden torsdagens opgør. Foto: STEVO VASILJEVIC / Scanpix Denmark

Det montenegrinske landshold har stor respekt for Danmark inden torsdagens afgørende VM-kvalifikationskamp i Montenegros hovedstad, Podgorica.

Vi skal næsten et år tilbage, for at finde det danske landsholds seneste nederlag i en gældende kvalifikationskamp.

Det var i Parken i København den 11. oktober 2016. Modstanderen var Montenegro, der rejste hjem med en 1-0-sejr.

Et nederlag og tre missede point, der har forfulgt Danmark lige siden, mens Montenegro bare har fortsat sin pointhøst. Men torsdag er der lagt op til revanche-dyst, når Danmark rejser til Podgorica i Montenegro for at spille VM-kvalifikationens næstesidste opgør.

Her venter et Montenegro-hold, der nærer dyb respekt for Danmark.

- Danmark er et typisk Skandinavisk mandskab. Et disciplineret og aggressivt hold med et stærkt duel-spil. Deres spil er muligt at læse, men samtidig er det meget vanskeligt at spille mod, siger Montenegros assistenttræner Aleksandar Janković til det lokale medie Vijesti Online og fortsætter:

- I alle 90 minutter spiller de som en automatisme i samme rytme - uanset hvad stillingen er - og det er ikke nemt at stå imod. Men jeg er overbevist om, at vi kan reagere på det med vores aggressivitet, og at vores kreativitet så kan udfolde sig.

Montenegro og Danmark ligger side om side med 16 point på anden- og tredjepladsen i VM-kvalifikationens gruppe E, og derfor giver det sig selv, at torsdagens indbyrdes kamp er vital i kampen om gruppens andenplads, der kan give adgang til playoff-kampe om at komme med til VM i Rusland næste sommer.

Fokus på Christian Eriksen

Men selvom Montenegro har de bedste minder fra den første indbyrdes kamp, så er meget sket siden.

- Det var en ret speciel kamp, men siden da har danskerne ændret deres måde at spille på. Og de spiller godt. De kommer til Podgorica efter to mesterlige kampe, hvor de scorede fire mål mod både Polen og Armenien, siger Aleksandar Janković, der bakkes op af Montenegro-målmand Danijel Petkovic:

- De spillede to fantastiske kampe. Men der har været en pause siden, og sådan et afbræk kan bryde rytmen for et hold. Men det afhænger også meget af os selv.

Det er ganske nærliggende at pege på AS Monacos stjerneangriber Stevan Jovetic som Montenegros største profil. Og lige sådan er det nærliggende for montenegrinerne at pege på Tottenhams Christian Eriksen som Danmarks nøglespiller.

- Han er en topklasse-spiller, der er farlig fra mange positioner. Vi analyserer, hvordan han sparker, og så håber jeg, at vi sammen kan stoppe ham, siger Danijel Petkovic til Vijesti Online.

Montenegro - Danmark spilles torsdag aften kl. 20.45, mens Danmarks - foreløbige - VM-kvalifikation afsluttes med hjemmekampen mod Rumænien søndag aften.