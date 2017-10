OB trækker i land: Opfordrede FCK-fans til at købe billet

FCK er blevet straffet for, at klubbens fans gik til angreb på vagter og politi i en kamp på Brøndby Stadion Foto: Scanpix

Superliga-klubben OB blev ufrivilligt offer, da FC København i en ændret dom fik nægtet udebaneafsnit mod OB i næste runde.

Konsekvensen for OB var til at få øje på, da Fodboldens Appelinstans tidligere på dagen ændrede FC Københavns dom i sagen, hvor klubbens fans gik til angreb på vagter og politi på Brøndby Stadion tidligere i sæsonen.

Den ændrede FCK-straf blev nemlig, at holdet mister udebaneafsnittet i den kommende Superliga-runde, hvor de danske mestre gæster Odense.

OB så dermed frem til at gå glip af omkring en kvart million kroner i billetsalg og indtægter fra boder på stadion.

Derfor opfordrede klubben FC Københavns fans til at købe billet til udebaneafsnittet alligevel og komme på stadion den 15. oktober.

- Er der fodboldfans, som holder med FCK, der gerne vil se forhold den 15. oktober, så opfordrer vi stadig til, at de køber billet til udebaneafsnittet, sagde klubbens kommercielle chef, Jack Jørgensen, til TV 2 SPORT tidligere tirsdag.

Opfordringen stod også på klubbens hjemmeside.

OB's hjemmeside tidligere tirsdag. Foto: ob.dk

Først på aftenen blev opfordringen så fjernet fra hjemmesiden, og OB måtte trække i land.

- Vi har skullet finde hoved og hale i det hele og har været i dialog med DBU om, hvordan vi skal forholde os til de her ting. Med den viden bliver det sådan, at FCK-fans ikke er velkomne, siger medieansvarlig i OB, Morten Wamsler, til TV 2 SPORT.

- For os havde det været rigtig fint, hvis vi havde fået at vide, kendelsen ville komme, før vi skulle forholde os til den offentligt. Det har vi ikke haft nogen chance for, fordi vi fik kendelsen samtidig med alle andre. Vi er nu helt sikre på, hvad det betyder for os, nemlig at der ikke kan komme FCK-fans til det.

Wamsler fortæller, at OB sammen med FCK løser den sikkerhedsmæssige del af opgøret, således at ingen FCK-fans kommer til at overvære kampen.