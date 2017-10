Piqué buhet ud af landsholdstræning efter 23 minutter

Den spanske landsholdsforsvarer Gerard Piqué er kommet i modvind efter sin tydelige støtte til Cataloniens løsrivelse fra Spanien.

Balladen omkring Cataloniens mulige selvstændighed har de seneste dage sat et tydeligt præg på Gerard Piqués fodboldkarriere.

Søndag spillede Barcelonastjernen for tomme tribuner på grund af frygt for ballade. Derefter tilbød han at trække sig fra det spanske landshold. Og mandag forlod han så landsholdets første træning efter kun 23 minutter, mens publikum både buhede ad ham og kastede ting efter ham.

Tras 23 minutos España deja de entrenar pic.twitter.com/LjD3Jvjx81 — Eduardo J. Castelao (@EJCASTELAO) October 2, 2017

I videoen herover forlader det spanske landshold træningsbanen efter mindre end en halv time på græsset. Det er usædvanligt, at en landsholdstræning er så kort – også selvom mandagstræningerne typisk er de korteste, fordi spillerne skal restituere efter weekendens klubkampe.

TV 2 SPORT har ikke fundet en bekræftelse på, at træningen blev stoppet før tid på grund af utilfredsheden blandt de fremmødte fans. Det er dog nærliggende at antage, at det var årsagen til det korte træningspas.

Allerede da Piqué ankom til banen måtte han lægge ører til buh-råb og skældsord.

Gerard Piqué har længe støttet en selvstændiggørelse af Catalonien, ligesom han har optrådt på Cataloniens uofficielle landshold. Søndag stemte Piqué også for en frigørelse af Spanien i den afstemning, der endte med massiv ballade og 844 sårede efter kampe mellem politiet og befolkningen.

- Jeg er og føler mig catalansk, og i dag (søndag, red.) føler jeg mig mere end nogensinde stolt af det catalanske folk. Deres adfærd har været fantastisk, som det har været i de seneste syv år, sagde en tydelig rørt Piqué til Reuters.

- Hvis træneren eller nogen fra det spanske fodboldforbund mener, at jeg er et problem eller et forstyrrende element, så trækker jeg mig gerne fra det spanske landshold før 2018, fortalte han.

Mens Gerard Piqué træner med landsholdet frem mod de to sidste VM-kvalifikationskampe, så har hans klub valgt at lukke ned hele tirsdag. Her vil hverken de professionelle hold eller ungdomsholdene træne, ligesom kontorerne også vil være lukkede.

Strejken er en protest mod den vold, som catalonierne føler, at de spanske sikkerhedsstyrker og spansk politi udøvede for at forhindre afstemningen i at finde sted.