Tottenham-profil spillede i Danmark som barn - hylder den danske stil

Ben Davies scorede i weekenden mod Huddersfield i Premier League. Foto: CARL RECINE / Scanpix Denmark

Den walisiske Tottenham-back Ben Davies flyttede som 11-årig med sin familie til Viborg.

Christian Eriksen er selvfølgelig det danske islæt på Tottenhams holdkort, der springer i øjnene.

Men faktisk er der også noget dansk over klubbens venstre back, walisiske Ben Davies.

I 2011 flyttede han nemlig til Danmark, fordi hans far havde fået arbejde på Grundfos i Holstebro. Sønnen var vild med fodbold og kom derfor til at spille i ungdomsafdelingen i Viborg FF.

Ben Davies spillede tre år på klubbens ungdomsakademi, før familien vendte hjem til Wales, og Davies mener, at den danske ungdomskultur er noget, Premier League-klubberne bør lære af.

- Det var meget mere teknisk og organiseret i den alder. På det niveau var kvaliteten bedre. Det er noget, de bør gøre i højere grad her, siger Ben Davies til The Telegraph.

Efter sin tid i Viborg spillede Ben Davies i Swansea, hvor han undervejs havde danske Michael Laudrup som cheftræner.

I 2014 skiftede han til Tottenham, hvor han nu er blevet fast mand.

I weekenden vandt Tottenham 4-0 over danskerklubben Huddersfield, og her sørgede den offensive back for en af scoringerne.

Det fik cheftræner Mauricio Pochettino til at fremhæve ham efter kampen.

- For mig at se er han en af de bedste backs i Premier League. Hans præstation var fantastisk, sagde Pochettino ifølge The Telegraph.

Ben Davies var en del af det walisiske landshold, der sensationelt nåede semifinalen ved EM-slutrunden i 2016.