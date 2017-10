Wales uden stjerne i vigtige VM-kvalifikationskampe

Gareth Bale kommer ikke til at spille i Wales sidste to VM-kvalifikationskampe. Foto: SASCHA STEINBACH / Scanpix Denmark

Real Madrid-stjernen kommer ikke med i Wales' kampe mod Georgien og Irland i VM-kvalifikationen.

Wales' fodboldlandshold kommer til at undvære dets største stjerne i holdets to sidste og meget afgørende kampe i VM-kvalifikationens gruppe D.

Real Madrids Gareth Bale er skadet og kommer ikke med, meddeler Det Walisiske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

- Efter dialog med Real Madrid blev Bale sendt til skanning, og resultatet bekræftede, at han ikke vil kunne blive klar til at være med, skriver forbundet.

Wales skal på fredag spille ude mod Georgien, og tre dage senere slutter waliserne kvalifikationen af med en hjemmekamp mod Irland.

Wales er med 14 point for otte kampe under pres i gruppe D, hvor Serbien med 18 point ser ud til at have sat sig på førstepladsen, der giver direkte adgang til VM i Rusland næste år.

Irland har 13 point og er Wales' største konkurrent i kampen om andenpladsen.

Wales nåede sidste år frem til semifinalen, da holdet var med ved EM i Frankrig.

Waliserne er ubesejret i VM-kvalifikationen, men Gareth Bale og co. har spillet fem uafgjorte kampe og har dermed sat ti point til.

Wales skal derfor ikke kun sikre andenpladsen i gruppen, det skal helst også ske med to sejre, så holdet kan komme i betragtning til at få playoffkampe mod en anden gruppetoer.

De otte bedste gruppetoere i de ni europæiske VM-kvalifikationsgrupper skal spille playoffkampe om i alt fire billetter til VM-slutrunden.