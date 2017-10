Bjellands Premier League-drøm er langt væk

Andreas Bjelland i kamp for Brentford. Foto: Paul Childs / Scanpix Denmark

Opholdet i Brentford er ikke gået, som Andreas Bjelland forventede, da han skiftede til den ambitiøse klub.

Ambitionen var Premier League, da den danske landsholdsspiller Andreas Bjelland i sommeren 2015 skiftede hollandske Twente ud med Brentford i den næstbedste engelske række.

Efter godt to år i det vestlige London ser han dog ikke ud til at være kommet tættere på den prestigefyldte liga. Snarere tværtimod.

Brentford var ikke for alvor tæt på oprykning i Bjellands første to år i klubben, og denne sæson er startet helt skævt. Blot en enkelt sejr er det blevet til i de første 11 spillerunder.

- Jeg blev tiltrukket af Brentford, fordi klubben ville nogle nye ting, ville prøve at være spildominerende og ville arbejde ud fra et nyt spilsystem.

- Selvfølgelig kunne jeg godt have drømt om noget mere, fordi udlægningen var, at vi skulle i Premier League. Det er også stadig drømmen. Men realistisk set skal vi have tur i den for at nå playoff, siger Andreas Bjelland.

Knap en fjerdedel af kampene er afviklet, og Brentford tumler rundt som nummer 19 i tabellen. De to øverste hold rykker direkte op, mens de fire næste hold spiller playoffkampe om den sidste billet til den bedste række.

Bjelland er kun startet på banen i fem af de 11 kampe og har nok at gøre med at sikre sig en tilfredsstillende mængde spilletid.

Efter at han fik sin første sæson i klubben spoleret af en alvorlig knæskade, er det, som om klubkarrieren ikke helt har fundet en rytme.

- Det har været meget on/off. Det første år var rigtig slemt på grund af min skade, og jeg frygtede, at jeg aldrig kom rigtigt tilbage. Sidste år brugte jeg på at komme tilbage, spillede lidt venstre back og ude af position.

- Op til sæsonstarten i år gik det fantastisk for mig, men da vi tabte de første to kampe, syntes træneren, at der skulle ske nogle ændringer, så han skiftede seks mand.

- Det har været lidt frem og tilbage, og jeg ville ønske, at jeg havde fået mere spilletid, siger Andreas Bjelland.

At den 29-årige stopper fortsat kan spille på et højt niveau, viste han i de to seneste VM-kvalifikationskampe, hvor han havde stor succes som makker til Simon Kjær i midterforsvaret.

Bjelland ventes at få genvalg i startopstillingen, når Danmark møder Montenegro torsdag aften.