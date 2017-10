FCK og Brøndby åbner foråret med pokalkamp

Pokal-opgøret mellem FCK og Brøndby er rykket. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Scanpix Denmark

Af sikkerhedshensyn og muligheden for at spille på et fan-venligt tidspunkt rykkes FCK-Brøndby til februar.

Pokalbraget mellem FC København og Brøndby er blevet rykket til foråret.

Kampen i fjerde runde i DBU Pokalen skulle egentlig være spillet en hverdag i slutningen af oktober, men af sikkerhedsmæssige årsager er den blevet rykket.

I stedet skal klubberne mødes søndag 4. februar klokken 12.30 i Telia Parken, skriver FCK på klubbens hjemmeside.

Det er weekenden inden, at Superligaen genoptages efter vinterpausen.

Politiet har pålagt FCK og Brøndby at spille på tidspunkter, hvor der skal være dagslys to timer efter kampens slutning.

Derfor ville en pokalkamp mellem klubberne i oktober skulle ligge om formiddagen en onsdag eller torsdag.

- Det ville give et meget uhensigtsmæssigt kamptidspunkt på en hverdag for fodboldfans, tv-rettighedshavere og alle andre interessenter på de oprindelige datomuligheder.

- Derfor er kampen altså nu rykket til 4. februar, hvor fodboldfans har bedre muligheder for at se kampen på stadion eller i tv, skriver FCK.

I Brøndby accepterer man kampflytningen, men ærgrer sig samtidig over, at kampen ikke kan blive spillet på denne side af jul. Kampflytningen giver klubben nogle ekstraudgifter.

Det siger klubbens direktør, Jesper Jørgensen, ifølge Brøndbys hjemmeside.

- Vi har et meget tæt opstartsprogram op til forårssæsonen med en allerede fastlagt træningslejr til Dubai og træningskampe, som vi nu må ændre, med hvad vi forventer er betydelige økonomiske udgifter for os som klub.

Opgøret er en gentagelse af sidste sæsons pokalfinale, som FCK vandt med 3-1.