Fifa afviser at godkende Leicesters køb af europamester

Adrien Silva kommer ikke til at spille for Leicester i første omgang. Foto: YURI KADOBNOV / Scanpix Denmark

Leicesters køb af Adrien Silva i Sporting Lissabon skete for sent, og Fifa vil derfor ikke godkende skiftet.

Fodboldklubben Leicester kommer ikke til at få glæde af Adrien Silva før tidligst efter nytår, hvis den portugisiske europamester overhovedet kommer til at spille for den engelske klub.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har onsdag afvist at godkende portugiserens skifte fra Sporting Lissabon, der akkurat ikke nåede at gå igennem, inden transfervinduet smækkede i 31. august.

En talsmand fra Fifa fortæller til Sky Sports, at Fifa har afvist at godkende handlen.

28-årige Adrien Silva var udset til at afløse Danny Drinkwater, der kort før transfervinduets lukning skiftede fra Leicester til Chelsea.

Ifølge BBC gik papirerne for Adrien Silva imidlertid igennem 14 sekunder efter lukningen af transfervinduet, og der var unøjagtigheder i udfyldelsen af papirerne.

Fifa afviste derfor i første omgang at lade portugiseren registrere som spiller for de tidligere engelske mestre, der har Kasper Schmeichel som målmand.

Efter transferen heller ikke blev godkendt onsdag, er det foreløbig uvist, hvor Adrien Silva kommer til at spille fremover.