Francesco Totti dropper træneruddannelse

Francesco Totti på tribunen under AS Romas Serie A-kamp mod Atalanta i august. Foto: ALBERTO LINGRIA / Scanpix Denmark

Francesco Totti kunne ikke hellige sig en træneruddannelse. Han fortsætter sit job i AS Romas direktion.

AS Roma-legenden Francesco Totti kommer næppe til at overføre sin succesfulde karriere som fodboldspiller til en succesfuld trænerkarriere.

Italieneren har valgt at droppe en træneruddannelse for at opnå Uefas B-licens, inden undervisningen er begyndt.

Det oplyser Den Italienske Træneruddannelse (AIAC) ifølge nyhedsbureauet AFP, blot tre uger efter at Totti fortalte, at han ville tage træneruddannelsen.

- Francesco Totti har vist, at han er en stor mester på og uden for banen. Men da han ikke har kunnet garantere, at han ville komme til undervisningen regelmæssigt, har han af respekt for sine kolleger og arrangørerne trukket sig fra uddannelsen.

- Vi håber, at det kun er midlertidigt. Selv om vi er skuffede over hans beslutning, håber vi at se ham i fremtiden, meddeler AIAC.

I stedet går pladsen på træneruddannelsen til Simone Perrotta, der ligesom Totti var med til at vinde VM med Italien i 2006.

Selv om Totti umiddelbart ikke har en fremtid på sidelinjen, kommer han stadig til at være i fodboldens verden. Han er således ansat i direktionen i AS Roma.

I sommer stoppede han sin aktive karriere efter uhørte 25 år og 786 kampe på førsteholdet i samme klub.

I 2004 trak han uheldige overskrifter i hele verden for at have spyttet danskeren Christian Poulsen i hovedet under EM i Portugal.