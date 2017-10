Hård konkurrence ruster landsholdsanfører til VM-krig

Simon Kjær til præsentationen i Sevilla. Foto: CRISTINA QUICLER / Scanpix Denmark

Simon Kjær er imponeret over niveauet i Sevilla, hvor han dagligt må kæmpe hårdt for sin plads i hierarkiet.

Som anfører og forsvarsstyrmand får Simon Kjær en central rolle, når fodboldlandsholdet i de kommende dage skal tage næste skridt mod VM i kampene mod Montenegro og Rumænien.

Og den 28-årige midtstopper er mødt ind i landsholdslejren i absolut topform efter en intens start på sin nye karriere i spansk fodbold hos topklubben Sevilla.

Her er der hård kamp om pladserne, efter at træner Eduardo Berizzo har indført en slags arbejdsdeling, hvor ingen spillere uanset status kan forvente at spille hver gang.

- Jeg tror, det er meget hans stil, men det kan han også gøre, fordi vi har to gode spillere til hver position.

- Det giver et meget sundt træningsmiljø, at der er så mange gode spillere. Du ikke kan rende rundt og slappe lidt af til træning, siger Simon Kjær.

Han har spillet fire ud af syv kampe i den spanske liga og det ene af Sevillas to Champions League-opgør.

- Jeg spiller minimum en kamp om ugen, og jeg kommer ikke til at mangle kampe.

- Selvfølgelig vil jeg da altid spille, hvis jeg selv kunne bestemme, men jeg kan godt se, hvordan tingene fungerer i så stor en klub. Vi vinder, og vi lukker ikke mange mål ind, så det er svært at beklage sig, siger han.

Han har tidligere i karrieren spillet i den bedste række i Danmark, Frankrig, Italien og Tyskland. Senest optrådte han for Fenerbahce i Tyrkiet, men han anser den spanske liga for den bedste.

- Det er spillere med virkelig høj kvalitet. Hver gang står man over for spillere, der gerne vil spille fodbold. Jeg har været imponeret over, at det er så gode hold.

- Det var det, jeg havde håbet på. At komme til Sevilla, der har gjort det så godt i Europa og i ligaen, var meget tiltalende.

- Jeg har fået bekræftet, at det var det skridt op, som jeg søgte. Jeg er meget, meget glad for det, og det har været en superstart, siger Simon Kjær.

De kommende dage har han rettet blikket mod landskampene, der afgør, om Danmark fortsat har mulighed for at komme med til VM næste år.

Sejrene over Polen og Armenien i sidste måned har tændt godt op under optimismen hos anføreren.

- Jeg tror ikke, der er mange hold, der er glade for at møde os nu med det momentum, vi skabte sidst. Truppen ser meget stærk ud nu, og vi skal sørge for at bygge videre på de gode resultater, siger Simon Kjær.

Danmark møder Montenegro på udebane torsdag aften klokken 20.45.