Kane får fornemt hverv mod Slovenien

Harry Kane skal være anfører for England. Foto: JOHN SIBLEY / Scanpix Denmark

Tottenham-angriberen får lov til at bære anførerbindet, når England torsdag kan kvalificere sig til VM.

Tottenham-angriberen Harry Kane udfylder rollen som anfører, når Englands fodboldlandshold torsdag aften skal forsøge at spille sig til VM i fodbold næste år.

Det meddeler Englands landstræner, Gareth Southgate, på et pressemøde dagen før kampen mod Slovenien på Wembley Stadium i London.

Landstræneren har endnu ikke besluttet sig for, hvem der bliver permanent anfører.

- Han (Harry Kane, red.) er anfører torsdag, det fik han at vide for en måned siden. Vi har allerede haft den snak, siger Gareth Southgate ifølge nyhedsbureauet AFP.

Harry Kane har tidligere vikarieret som anfører i VM-kvalifikationen, efter at Wayne Rooney blev udfaset fra landsholdet og i august valgte at indstille sin landsholdskarriere.

Liverpools Jordan Henderson var anfører i Englands to seneste VM-kvalifikationskampe, hvor Harry Kane også var med.

Uanset hvad er den flittigt scorende angriber stolt af tjansen som anfører.

- Det gør mig meget stolt. Som dreng ønsker man at spille for sit land, og man drømmer om at være anfører, især på Wembley.

- Det bliver fantastisk for mig personligt, siger Harry Kane.

England har 20 point for otte kampe i VM-kvalifikationens gruppe F, fem point mere end Slovakiet på andenpladsen.

En sejr over Slovenien vil sende England til VM i Rusland næste år.