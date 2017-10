Landsholdsprofiler i karantænefare inden de afgørende kampe

Christian Eriksen er en af de spillere, der risikerer at få karantæne i den afgørende del af VM-kvalifikationen. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Flere af landsholdets nøglespillere er tæt på en karantænedag før de afgørende kampe om at komme til VM.

Det danske fodboldlandshold kan stå foran et stort karantæneproblem i de afgørende kampe om at kvalificere sig til VM-slutrunden i Rusland næste sommer.

Seks spillere i Åge Hareides landsholdstrup står foran en karantænedag, hvis de modtager et gult kort. Et gult kort torsdag i Montenegro vil betyde karantæne søndag mod Rumænien.

Et gult kort i søndagens kamp vil betyde karantæne i den første af to playoffkampe, hvis landsholdet måtte nå så langt - og i så fald vil et gult kort i den første playoffkamp udløse karantæne i returkampen.

Åge Hareide vil dog ikke på forhånd bede sekstetten med Andreas Cornelius, Thomas Delaney, Yussuf Poulsen, Viktor Fischer, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel om at være særligt forsigtige.

- Jeg prøver ikke at tænke så meget på det, for så kan det også komme ind i spillernes hoveder, og de skal være mest mulig fri, når de spiller. Så må vi løse det, hvis vi får karantæner, siger Åge Hareide.

Han håber dog frem for alt, at Christian Eriksen kan undgå endnu en tur i dommerens sorte bog.

- Der er absolut spillere, som helst skal undgå en karantæne. Der er specielt en enkelt spiller fra Tottenham, som er ganske vigtig for os.

- Han har et gult kort, og det er rigtig hårdt, at Fifa har bestemt, at to gule kort i kvalifikationen udløser karantæne, siger Åge Hareide.

Erfaren dommer

Nordmanden er glad for, at hollænderen Björn Kuipers dømmer kampen mod Montenegro.

Kuipers har tidligere dømt en Champions League-finale og har ifølge Hareide den nødvendige erfaring til ikke at lade sig rive med af en formentlig hektisk kulisse og komme i korthumør.

Også angriberen Nicolai Jørgensen og backen Peter Ankersen får karantæne ved næste gule kort. De to spillere er dog ikke med i landsholdstruppen til kampene mod Montenegro og Rumænien.

Indtil videre er Andreas Cornelius den eneste dansker, som har haft karantæne i VM-kvalifikationen - og han får det igen ved næste gule kort, som i så fald vil være hans fjerde i VM-kvalifikationen.

Har I været for flinke?

- Om vi har? Nej. Der var mange, som beskyldte os for at være for flinke i en periode, hvor vi ikke var vilde og gale nok, siger Åge Hareide.