Sydamerika vil afholde VM i fodbolds 100-års-jubilæum

Paraguay, Argentina og Uruguay vil sammen afholde VM i 2030. Foto: David Fernandez / Scanpix Denmark

Det første VM i fodbold blev afholdt i Uruguay i 1930, og i 2030 forsøger Uruguay igen at blive vært.

Argentina, Uruguay og Paraguay vil sammen byde ind på at blive vært for VM i fodbold i 2030. Det fortæller de tre landes præsidenter onsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

I august meddelte Paraguays præsident, Horacio Cartes, at Paraguay ville gå sammen med de to andre lande om et fælles bud, og det blev så endeligt aftalt onsdag.

- Det første møde vedrørende vores bud vil blive afholdt i den første uge i november, siger Cartes.

- Andre lande vil også gerne afholde VM i 2030, men der er et godt argument for, at Uruguay skal tildeles VM, da det vil være 100-års-jubilæum.

Det første VM i fodbold blev afholdt i den uruguayske hovedstad, Montevideo, i 1930, og værterne løb med guldmedaljerne.

Det formodes, at der vil blive kamp om værtskabet fra Asien, hvor Kina er favoritter til at tage værtskabet.

Det seneste VM i Sydamerika blev afholdt i Brasilien i 2014.

Det næste VM afholdes i Rusland i 2018, og i 2022 bliver det i Qatar i Afrika.

Et fælles bud fra USA, Mexico og Canada er favorit til at få VM i 2026, da der kun er et andet bud på slutrunden, og det kommer fra Marokko.

Slutrunden i 2026 bliver den første, hvor hele 48 hold deltager. I dag er det kun 32 hold, der kommer med til VM-slutrunden.