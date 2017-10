Agent: Nicklas Bendtner har fået tilbud fra USA og Kina

Nicklas Bendtner havde flere muligheder, da han valgte at skifte til Rosenborg. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Landsholdsangriberen havde chancen for at skrive under med klubber fra USA og Kina, da han valgte Rosenborg.

Landsholdsangriberen Nicklas Bendtner havde i begyndelsen af året tilbud fra fodboldklubber i USA og Kina.

Det afslører Bendtners agent, Ivan Marko Benes, til DR Sporten.

Den 29-årige angriber, der i vinter var på kontrakt hos Nottingham Forest i den næstbedste engelske fodboldrække, valgte i stedet at skifte til norske Rosenborg.

- Det var ikke sådan, at han absolut skulle væk i januar-transfervinduet 2017. Der var forskellige overvejelser, siger Ivan Marko Benes til DR Sportens hjemmeside.

- Vi overvejede om, han skulle blive i Nottingham, og der kom også tilbud fra lande som Kina og USA.

- Det var dog aldrig en mulighed at stoppe karrieren helt, fortæller agenten.

En fordel at skifte til Norge

Efter flere år uden den store succes i Arsenal, Juventus og Wolfsburg havde Nicklas Bendtner i sommeren 2016 taget et niveaumæssigt skridt ned med skiftet til Nottingham Forest.

Tiden i Nottingham gik dog ikke som ønsket, og pludselig meldte Rosenborg sig på banen. Her er danskeren lige nu holdets topscorer.

- Vi tænkte, at vi stadig kunne nå at redde 2017 forstået på den måde, at Nicklas måske både kunne spille i Europa og spille 25-30 ligakampe i 2017, og så ville han rent sportsligt være tilbage.

- Det er fordelen ved, at man spiller 30 kampe fra marts til december i Norge, siger Ivan Marko Benes.

For en måned siden fik Nicklas Bendtner comeback på det danske landshold med en sen indskiftning i 4-0-sejren over Polen i VM-kvalifikationen.

Torsdag møder Bendtner og det danske landshold på udebane Montenegro i VM-kvalifikationen.

Opgøret fløjtes i gang klokken 20.45.