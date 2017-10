Bendtner øjner startplads mod Montenegro: - Det gør jeg hver gang

Nicklas Bendtner håber, han har gjort sig berettiget til at starte inde på landsholdet torsdag aften i Montenegro.

Efter en god periode i Rosenborg rækker Nicklas Bendtner ud efter en plads i Danmarks startopstilling, når landsholdet møder Montenegro i VM-kvalifikationen. Han øjner ligefrem en plads blandt de 11 startende spillere.

- Det gør jeg hver gang, siger Nicklas Bendtner til TV 2 SPORT og erkender:

- Men det er stadig ikke op til mig.

Men for første gang under Åge Hareide har Nicklas Bendtner begrundet håb om at spille med fra start.

Ved den seneste landsholdssamling kom Bendnter med på et afbud, hvorfor efter han gjorde comeback i landsholdstrøjen, da han blev skiftet ind i 4-0-sejren over Polen.

Comebacket afsluttede næsten to års fravær på landsholdet. Inden da spillede Nicklas Bendtner sin seneste kamp, da Danmark kiksede kvalifikationen til EM 2016.

Dengang blev den høje angriber skiftet ud i Morten Olsens sidste kamp som landstræner, hvor publikum i Parken tilmed klappede ironisk af ham efter en præstation under det forventede.

Siden da skiftede han til Nottingham Forest – et ophold uden den store succes, hvorefter han i vinteren 2017 overraskede de fleste ved at fortsætte karrieren i norske Rosenborg.

Og så vendte bøtten for Nicklas Bendtner, der ud over scoringer i de europæiske kampe har nettet 14 gange i ligaen.

- Som fodboldspiller vil du altid gerne spille mere. Du vil altid gerne starte alle kampene. Sidste gang bankede jeg ikke på til noget som helst. Der var jeg glad for at være med og komme ind, siger Bendtner og uddyber:

- Situationen ændrer sig hele tiden, for hvis du gør det godt på klubholdet, så ligger du måske mere lunt til på landsholdet.

I de seneste kampe har Åge Hareide stillet op med Pione Sisto, Nicolai Jørgensen og Andreas Cornelius i den forreste række. Denne gang er Nicolai Jørgensen skadet - til gengæld er Yussuf Poulsen tilbage, og derfor ligner det et valg mellem Bendtner og Poulsen til den centrale plads i angrebet.

Det er også en mulighed at rykke Cornelius ind centralt og så lade Poulsen spille på kanten, hvor han kan udnytte sin fart.

Danmark spiller mod Montenegro torsdag klokken 20:45. Søndag aften spilles den sidste kamp i VM-kvalifikationen, når Rumænien kommer på besøg i Parken.