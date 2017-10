Danmark er forberedt på et montenegrinsk inferno

William Kvist. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det danske landshold kommer til VM-eksamen i en vild kulisse på Podgoricas intime stadion.

Der bliver kun lukket omkring 11.000 tilskuere ind på stadion i Podgorica, hvor Danmark torsdag aften møder Montenegro i VM-kvalifikationen.

Men trods det beskedne antal mennesker på tribunerne er de danske spillere forberedt på, at de går ind til 90 minutter i et sandt inferno.

Fodboldfeberen raser nemlig i Montenegro, hvor det lokale landshold for første gang står med en reel mulighed for at kvalificere sig til en slutrunde.

- Det er vigtigt at vide det på forhånd. Der bliver bygget nogle ting op, som man ikke prøver så tit i Superligaen. Det bliver mere intenst og en mere aggressiv atmosfære, siger den danske midtbanespiller William Kvist.

Stadion pod Goricom i den montenegrinske hovedstad er mere end 50 år gammelt og godt slidt, men det skaber en intens ramme om de store landskampe.

Tribunerne er konstrueret på en måde, så selv tilskuerne på bageste række kun sidder få meter fra sidelinjen, og danskerne regner ikke med den store gæstfrihed fra værterne.

- Det virker, som om de sidder ret tæt på, så jeg er glad for, at jeg spiller på midten af banen, siger William Kvist med et grin.

- Det er et lille, intimt stadion, og når en stolt nation kan se en mulighed, så vil de, der sidder på stadion, selvfølgelig være højlydte og hjælpe deres egne spillere ekstra, siger han.

For godt to år siden blev Montenegro taberdømt med 0-3 i en EM-kvalifikationskamp mod Rusland, fordi en tilskuer ramte den russiske målmand med en raket.

Siden dengang er der blevet spændt store net ud over begge endetribuner for at beskytte spillerne mod kasteskyts fra det entusiastiske publikum.

Kampen mellem Montenegro og Danmark begynder klokken 20.45.