Danmark slår Montenegro i uskøn kamp

Christian Eriksen jubler over målet til 1-0. Foto: STEVO VASILJEVIC / Scanpix Denmark

Danmark er et skridt tættere på VM i Rusland efter en sejr på 1-0 på udebane over Montenegro.

Christian Eriksens gyldne venstrefod sikrede en dansk sejr på udebane over Montenegro i VM-kvalifikationen.

Danmark er nu på andenpladsen i gruppe E inden sidste runde, hvor Danmark møder Rumænien i Parken.

Danmark begyndte opgøret nervøst blandt andet symboliseret ved Jens Stryger Larsen på venstre back, der lavede to store fejl i det danske forsvar, hvilket var med til at sætte det danske hold under pres.

Danskerne kom bedre med i løbet af de første ti minutter. Men det var hjemmeholdet, der vandt duellerne og fik tilspillet sig flere hjørnespark, der voldte danskerne problemer.

Noget af det, der fungerede for de danske gæster i kampens indledning, var diagonalbolde fra venstre forsvarsside og så til enten Henrik Dalsgaard eller Yussuf Poulsen.

Og det var netop efter en af de situationer, der bragte Danmark foran efter 16 minutter.

Når man får de tre point, man kom efter - ja, så lyder det sådan her i det danske omklædningsrum 🇩🇰 #MONDAN #ForDanmark #dejligsang pic.twitter.com/O0JycIMJov — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) October 5, 2017

Andreas Bjelland sendte en bold over på Henrik Dalsgaard, der diagerede den videre til Christian Eriksen inde på midten. Eriksen tog en enkelt berøring lige uden for værternes felt, inden han med venstrebenet sparkede bolden hårdt og fladt i mål. Danmark var foran 1-0.

Montenegro pressede på

Scoringen til trods var det stadig Montenegro, der havde bolden mest.

Danmark stod langt tilbage på egen banehalvdel, og haltede hele tiden en smule efter, hvilket førte til flere farlige standardsituationer til værterne.

Danskerne levede i den periode af kampen af omstillinger, og her viste især Christian Eriksen og Pione Sisto sig som en stor prøvelse for hjemmeholdets bagkæde, der igen og igen blev udfordret af de to danskere.

Mod første halvlegs slutning så Montenegro mere og mere frustreret ud. Hjemmeholdet lavede flere små frispark og imens overtog Danmark stille og roligt mere af spillet.

Kort før pausen måtte Jens Stryger Larsen udgå med en skade i baglåret, og det betød, at Riza Durmisi kom ind.

Sisto viste sig frem

Danmark åbnede anden halvleg langt bedre end første.

Inden for de første to minutter havde danskerne produceret to pæne muligheder. Først ved Pione Sisto og derefter ved Andreas Cornelius, der havde erobret bolden midt på banen.

Netop Sisto leverede igen anden halvlegs begyndelse flere flotte præstationer, og Montenegros forsvarsspillere havde store problemer med at stille noget op mod ham.

Men ligesom i første halvleg overtog hjemmeholdet mere og mere af spillet, og værterne begyndte at spille sig frem til flere chancer, uden det dog blev rigtig farligt.

Bendtner på banen

Efter 63 minutter afløste Nicklas Bendtner Andreas Cornelius i det danske angreb.

Bendtner gav det danske landshold en opspilsstation, når boldene skulle cleares fra et hårdt presset forsvar. En rolle, som den danske angriber løste ganske pænt.

Efter 63 minutter afløste Nicklas Bendtner Andreas Cornelius i det danske angreb. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Selvom Nicklas Bendtner gjorde det ganske pænt fra bænken, kunne han ikke gøre meget ved det store pres fra værterne.

Danmark kom længere og længere tilbage på banen, og chancerne til Montenegro blev større og større.

Kampen virkede på ingen måde afgjort. I de sidste minutter af opgøret begyndte Montenegro at ligne et hold, der var løbet tør for kræfter, og chancerne blev færre.

Med et minut tilbage af kampen spillede Nicklas Bendtner Christian Eriksen helt fri foran mål, men desværre for Danmark havde Tottenham-spilleren ikke samme skarphed som i første halvleg.

Med sejren indtager Danmark andenpladsen i VM-kvalifikationsgruppen. Danmark har 19 point. Polen fører gruppen med 22 point.