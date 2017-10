Delaney: - Det var en svær kamp

Thomas Delaney er glad for Danmarks præstation mod Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / Scanpix Denmark

Det danske fodboldlandshold fortsatte torsdag aften sejrsstimen og skærper kursen mod VM i Rusland.

Det danske herrelandshold kunne mærke presset fra start i kampen mod Montenegro.

Danskerne lavede flere fejl i kampens begyndelse, men takket være en scoring af Christian Eriksen lever VM-håbet for alvor.

Efter kampen erkendte Thomas Delaney, at det havde været en uskøn kamp, men at det egentlig ikke var så vigtigt lige præcis i dag.

- Det var en svær kamp, men vi angreb den rigtig godt. Vi fulgte planen, og det gik godt. I Parken havde vi rigtig mange chance og var meget på bolden, men i dag var opgøret mere lige, sagde Thomas Delaney til TV 2 SPORT efter kampen.

Den danske midtbanespiller kan nu se frem mod en lille finale på søndag i Parken, hvor landsholdet møder Rumænien. En kamp, der kan sende Danmark direkte til VM i Rusland til næste år.

- Vi er rigtig tilfredse med det her resultat, som vi har fået nu. Jeg har store forventninger til kulissen, som venter os i Parken på søndag mod Rumænien, og vi kommer dertil med masser af selvtillid.

Danmark har gode chancer for at tage en andenpladsen i gruppen, men det ser vanskeligere ud i forhold til at tage førstepladsen. Hvis det skal ske, så kræver det, at Polen taber til Montenegro på søndag.

- Vi må lade Polen være Polen. Det lader til, at de ikke skruer ned for noget. Men det er ikke dumt for os, at Polen og Montenegro også har noget at spille om i sidste kamp, sagde Thomas Delaney.