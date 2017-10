Få overblikket: Sådan ser kvalifikationen ud før afgørende runder

Der er stadig meget på spil i kvalifikationen til VM. Foto: FABRICE COFFRINI / Scanpix Denmark

Kun Belgien er sikker på førstepladsen i den europæiske VM-kvalifikation inden de afsluttende spillerunder.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål inden de to afsluttende spillerunder i den europæiske del af VM-kvalifikationen.

De ni gruppevindere baner sig direkte vej til VM i Rusland næste sommer, mens de otte bedste toere mødes i fire playoffkampe om de sidste pladser.

Sådan ser det ud gruppe for gruppe:

Gruppe A:

Frankrigs Umtiti, Griezmann og Lacazette. Foto: FRANCK FIFE / Scanpix Denmark

Frankrig kan med sine 17 point sikre sig førstepladsen med sejre i de sidste kampe over Bulgarien ude og Hviderusland hjemme. Skulle det glippe, kan Sverige med 16 point snuppe duksepladsen.

Sverige kan dog også selv blive overhalet af Holland, der har 13 point på tredjepladsen. Netop de to hold tørner sammen i sidste spillerunde.

Svenskernes målscore er dog aktuelt seks mål bedre end hollændernes, og den kan blive endnu bedre, da Sverige forinden skal møde Luxembourg hjemme.

Dermed skal Holland muligvis vinde storsejre over både Hviderusland ude og Sverige hjemme for at komme i spil til andenpladsen. Bulgarien, der har 12 point, kan i teorien også komme i spil til denne.

Frankrig 17 point Sverige 16 point Holland 13 point Bulgarien 12 point Luxembourg 5 point Hviderusland 5 point

Gruppe B:

Portugals Cristiano Ronaldo. Foto: JOSE SENA GOULAO / Scanpix Denmark

Schweiz fører an med 24 point foran Portugal med 21, men Portugal kan med to afsluttende sejre over Andorra ude og Schweiz hjemme nappe førstepladsen, da holdets målscore er klart bedre end schweizernes.

Ingen andre hold kan komme i spil til VM, da Ungarn på tredjepladsen blot har ti point.

Schweiz 24 point Portugal 21 point Ungarn 10 point Færøerne 8 point Andorra 4 point Letland 3 point

Gruppe C:

Tysklands Müller, Draxler og Özil. Foto: MICHAELA REHLE / Scanpix Denmark

Tyskland fører med 24 point foran Nordirland med 19 point, og kun to tyske nederlag og to nordirske sejre kan realistisk set bytte om på rækkefølgen i toppen. Aserbajdsjan har ti point på tredjepladsen og er ikke i spil.

Netop Nordirland tager imod Tyskland torsdag aften klokken 20.45.

Tyskland 24 point Nordirland 19 point Azerbaijan 10 point Tjekkiet 9 point Norge 7 point San Marino 0 point

Gruppe D:

Serbiens Kolarov. Foto: PAUL FAITH / Scanpix Denmark

Topholdet Serbien er med sine 18 point sikker på mindst andenpladsen, og en sejr mod enten Østrig ude eller Georgien hjemme vil sikre førstepladsen.

Wales og Irland med henholdsvis 14 og 13 point ser ud til at skulle slås om andenpladsen, som Østrig med ni point kun kan nå langt ude i teorien.

Wales tager imod netop Irland på sidste spilledag.

Serbien 18 point Wales 14 point Irland 13 point Østrig 9 point Georgien 5 point Moldova 2 point

Gruppe E:

Kasper Schmeichel og Thomas Delaney. Foto: DAVID MDZINARISHVILI / Scanpix Denmark

Polen ligner en gruppevinder med 19 point og behøver kun yderligere fire point for at sikre førstepladsen. Holdet møder Armenien ude og Montenegro hjemme.

Montenegro og Danmark slås umiddelbart om andenpladsen. Begge har 16 point og målscoren 18-7 inden det indbyrdes møde i Montenegro torsdag klokken 20.45.

Polen 19 point Montenegro 16 point Danmark 16 point Rumænien 9 point Armenien 6 point Kazakhstan 2 point

Gruppe F:

Englands Harry Kane. Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

England er så godt som sikker på førstepladsen med 20 point. Holdet mangler blot to point i alt hjemme mod Slovenien og ude mod Litauen.

Slovakiet med 15 point og Slovenien og Skotland begge med 14 point slås om andenpladsen.

Skotland tager imod Slovakiet torsdag 20.45, og Skotland møder dernæst Slovenien ude i den sidste kamp.

England 20 point Slovakiet 15 point Slovenien 14 point Skotland 14 point Litauen 5 point Malta 0 point

Gruppe G:

Spaniens Andres Iniesta. Foto: MICHAEL BUHOLZER / Scanpix Denmark

Spanien har lagt sig i position til førstepladsen med 22 point foran Italien på andenpladsen med 19 point. Spanien har klart den bedste målscore og kan formentlig nøjes med tre point hjemme mod Albanien og ude mod Israel.

Kun i den alleryderste teori kan nummer tre, Albanien, med 13 point overhale Italien.

Spanien 22 point Italien 19 point Albanien 13 point Israel 9 point Makedonien 7 point Liechtenstein 0 point

Gruppe H:

Belgiske spillere med Romelu Lukaku i spidsen. Foto: YORICK JANSENS / Scanpix Denmark

Suveræne Belgien har allerede sikret sig førstepladsen, mens Bosnien-Hercegovina (14 point), Grækenland (13) og Cypern (10) kæmper om andenpladsen.

Grækenland gæster Cypern lørdag, når Bosnien tager imod Belgien.

Belgien 22 point Bosnien & Herzegovina 14 point Grækenland 13 point Cypern 10 point Estland 8 point Gibraltar 0 point

Gruppe I:

Islands Gylfi Sigurdsson. Foto: HARALDUR GUDJONSSON / Scanpix Denmark

Her er fire lande i spil til de øverste to pladser. Kroatien og Island fører an med 16 point, hvor Kroatiens målscore er fem mål bedre. Derefter følger Tyrkiet og Ukraine med hver 14 point.

Island spiller fredag nøglekamp ude mod Tyrkiet, hvorefter Island slutter af hjemme mod Kosovo.

Kroatien kan formentlig i kraft af den bedre målscore sikre førstepladsen med sejre hjemme over Finland og ude mod Ukraine på sidste spilledag.