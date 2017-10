Hareide overvejer at spille på flere forskellige måder

Åge Hareide vil holde første i størstedelen af det hold, han spillede med mod Polen og Armenien. Mon ikke at Eriksen og Delaney starter inde igen. Foto: Claus Bech / Scanpix Denmark

Landstræneren slår fast, at Danmark kan få succes med andre opskrifter end "kaosfodbolden", der sænkede Polen.

Der var masser af fysik, høje bolde, tempo og tjubang, da Danmark i september besejrede Polen og Armenien.

Men succesen i de to kampe betyder ikke nødvendigvis, at opskriften skal genbruges i torsdagens VM-kvalifikationskamp mod Montenegro.

Landstræner Åge Hareide slår fast, at der er andre veje til et godt resultat end "kaosfodbolden", der overraskede polakkerne i Parken.

Samtidig vil han næppe være ked af, hvis hans lidt kryptiske udtalelser på onsdagens pressemøde kan skabe en smule usikkerhed hos modstanderne.

- Vi skal vide, at vi ikke altid kan basere vores spil på at overfalde modstanderen. Vi skal også kunne se muligheden for at spille.

- Vi skal bruge de forskellige kvaliteter, der ligger i holdet. Vi har fysisk stærke spillere, vi har folk, der er hurtige, og vi har også spilstærke folk, der kan spille gennem kæderne.

- Det er vigtigt at have variation. Jeg er sikker på, at de (Montenegro, red.) forventer, at vi kommer med luftvåbnet først, siger Åge Hareide.

Kun få ændringer

Han er tvunget til at lave en ændring i startopstillingen, fordi midterangriberen Nicolai Jørgensen er skadet.

Hvem der skal afløse Feyenoord-målskytten forbliver en hemmelighed indtil en time før kampen.

Fastholder Hareide overfaldsplanen og sætter Nicklas Bendtner eller Kasper Dolberg ind som direkte erstatning?

Eller rykker han Andreas Cornelius ind fra fløjen for at lade tilbagevendte Yussuf Poulsen bringe mere hurtighed og flere dybdeløb ind i højresiden?

Hareide vil kun afsløre, at der bliver ganske få ændringer i forhold til sidst.

- Vi kender spillerne så godt, at vi ved, hvem der kan gå ind i de forskellige roller. Men det er meget vigtigt at bevare størstedelen af det hold, der har gjort det godt.

- Hvis man skifter for meget og for ofte, kan det være negativt.

Danmarks opstilling i de seneste kampe

Angreb: Pione Sisto - Nicolai Jørgensen - Andreas Cornelius

Midtbane: Thomas Delaney, Christian Eriksen, William Kvist

Forsvar: Jens Stryger, Simon Kjær, Andreas Bjelland, Henrik Dalsgaard

Målmand: Kasper Schmeichel

Der er genvalg til de 11 spillere, som startede inde i fredagens 4-0 sejr over Polen️ #ARMDAN pic.twitter.com/P41qIqVxN8 — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) September 4, 2017

Danmark møder Montenegro klokken 20.45. Følg kampen minut for minut her på TV 2 SPORT.