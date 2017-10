Inden de afgørende kval-kampe: Sådan kommer Danmark til VM

Torsdag og søndag spiller herrelandsholdet sine sidste VM-kvalifikationskampe i denne omgang. To sejre vil sikre Eriksen og co. minimum playoffkampe.

Energien er enorm, humøret er højt, og stor er også det danske landsholds tro på VM-deltagelse i Rusland næste sommer.

I de kommende kvalifikationskampe mod henholdsvis Montenegro og Rumænien kan Danmark selv bestemme sin VM-skæbne.

- Det er svært at gå efter et uafgjort resultat, når vi selv kan afgøre alt, siger landstræner Åge Hareide forud for torsdagens kamp i den montenegrinske hovedstad Podgorica.

Han påpeger dog, at tankerne skal kredse sig mere om den første kamp end om begge.

- Jeg ser ikke nogen grund til at gå efter at spille uafgjort. Vi skal tage derned for at vinde og tro på os selv. Jeg tror også, at det er bedst for vores hoveder, at vi koncentrerer os fuldt ud om at gøre en ende på Montenegros VM-drøm.

Montenegrinske spillere jubler efter Fatos Becirajs scoring i Parken den 11. oktober. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

En hjælpende hånd til Danmark

Sådan fungerer toerregnskabet De otte bedste toere i de ni VM-kvalifikationsgrupper kvalificerer sig til to playoffkampe mod en anden toer. I VM-kvalifikationsgrupperne tæller kampene mod det dårligste hold IKKE med i toerregnskabet. Det betyder f.eks., at Danmarks to kampe mod Kasakhstan i gruppe E med al sandsynlighed ikke tæller i kampen om playoffpladserne. Hvis de to toere ligger á point i toerregnskabet, er det målscoren, der afgør, hvilket hold der slutter øverst.



I den seneste VM-kvalifikationsrunde fik det danske landshold hjælp fra andre nationer. I gruppe H tabte Grækenland til Belgien og blev overhalet af Bosnien-Hercegovina. Det samme var tilfældet for Irland i gruppe D, hvor Wales gik forbi og op på gruppens andenplads.

Både Bosnien-Hercegovina og Wales har færre point i toerregnskabet, hvilket kan blive afgørende for de danske VM-chancer, hvis Danmark bliver nummer to i gruppe E. Det er der gode muligheder for med en sejr over Montenegro.

De otte bedste toere i de ni VM-kvalifikationsgrupper kvalificerer sig til to playoffkampe i november mod en anden toer. De fire vindere kommer til VM næste år.

Stillingen lige nu i toerregnskabet

Portugal - 15 point (6 kampe), gruppe B Nordirland - 13 point (6 kampe), gruppe C Italien - 13 point (6 kampe), gruppe G Island - 13 point (7 kampe), gruppe I Slovakiet - 12 point (7 kampe), gruppe F Montenegro - 10 point (6 kampe), gruppe E (Danmark - 10 point og 6 kampe) Sverige - 10 point (6 kampe), gruppe A Bosnien-Hercegovina - 8 point (6 kampe), gruppe H Wales - 8 point (6 kampe), gruppe D

Status før sidste to runder

Før kampene mod Montenegro og Rumænien ligger Danmark nummer tre i gruppe E med 16 point, hvilket er lige så mange som Montenegro på andenpladsen.

Begge nationer har samme målscore, men Montenegro er bedst indbyrdes. Polen fører gruppen med 19 point, men har lukket flere mål ind end Danmark og Montenegro.

Herunder kan du læse om de forskellige scenarier, alt efter hvordan Danmark klarer sig mod Montenegro og Rumænien.

6 point (to sejre):

Christian Eriksen. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Hvis Danmark vinder de resterende to kampe, er det en realitet, at landsholdet som minimum bliver nummer to i gruppe E. Danskerne kan endda nå at vinde gruppen, hvis Polen taber til enten Armenien eller Montenegro.

I toerregnskabet vil landsholdet ende på 16 point og vil nu være sikker på at slutte blandt de otte bedste toere. Toeren i gruppe H, som lige nu er Bosnien-Hercegovina, kan maksimalt nå 14 point i toerregnskabet. Det samme kan Wales, som ligger sidst i regnskabet inden de afgørende kampe.

4 point (en sejr og en uafgjort):

Thomas Delaney og Lasse Schöne jubler i Jerevan. Foto: DAVID MDZINARISHVILI / Scanpix Denmark

Det vil stadig se fornuftigt ud for Danmark, hvis det bliver til flere point end Montenegro i de sidste to gruppekampe eller slutter med samme antal point og en bedre målforskel. Danmark kan også nå at vinde gruppen, men det vil kræve, at Polen falder helt sammen og ikke vinder flere kampe.

I toerregnskabet ender Danmark på 14 point og kan derfor slutte på samme antal point som både Bosnien-Hercegovina og Wales. Inden de sidste to runder har danskerne en bedre målscore end de to nationer.

Lykkedes det ikke Danmark at slutte foran Bosnien-Hercegovina eller Wales, er der stadig muligheder. Sverige er toer i gruppe A og kan maksimalt nå 16 point, men svenskerne møder Holland på udebane, og sætter Sverige point til i den kamp, kan det danske landshold gå forbi.

3 point (en sejr og et nederlag):

Simon Kjær Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Danmark kan stadig nå at ende som nummer to i gruppe E, men det vil med al sandsynlighed kræve, at de tre point kommer mod Montenegro. Førstepladsen er ikke længere realistisk. Taber Danmark til Montenegro, skal Danmark besejre Rumænien og sørge for at have en bedre målforskel end montenegrinerne, der også skal tabe den sidste kamp i Polen.

Danmark ender på 13 point i toerregnskabet, hvilket betyder, at landsholdet nu er afhængig af, at andre toere også sætter point til i deres sidste kampe. Her skal vi igen kigge mod Bosnien-Hercegovina, Wales og Sverige, der alle har mindst én svær modstander tilbage.

2 point (to uafgjorte):

Åge Hareide. Foto: DAVID MDZINARISHVILI / Scanpix Denmark

Nu bliver det svært. Hvis Danmark spiller uafgjort i de sidste to kampe, vil det kræve, at Montenegro taber den sidste kvalifikationskamp til Polen.

Selv om gruppens andenplads skulle blive sikret, kan det blive svært i toerregnskabet. Danmark vil ende på 12 point, og derfor skal Bosnien-Hercegovina eller Wales tabe en af de resterende kampe mod henholdsvis Belgien og Estland samt Irland og Georgien.

Hvis de spiller uafgjort i en af kampene, kan danskerne stadig nå det, såfremt hverken bosnierne eller waliserne overgår den danske målforskel.

Også Sverige, Wales og Italien kan i princippet nå at blive overhalet af Danmark, men det vil kræve, at de tre nationer maksimalt får to point i deres resterende kampe, der gælder i toerregnskabet.

1 point (en uafgjort):

Hvis Danmark får et enkelt point, er VM-playoff stadig muligt. Danmark skal dog først og fremmest spille uafgjort mod Montenegro, og så skal danskerne få et ciffermæssigt bedre nederlag mod Rumænien i Parken, end montenegrinerne får i Polen. Her vil det også kræve, at toeren i gruppe H ikke har flere end 10 point i toerregnskabet.

Taber Danmark til Montenegro og Rumænien, bliver VM i Rusland næste år uden dansk deltagelse.

Det danske landshold møder Montenegro den 5. oktober, inden Rumænien venter i Parken på søndag.