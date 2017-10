Landsholdet risikerer historisk slutrundetørke

Thomas Delaney kan komme med til sin første slutrunde, hvis Danmark kvalificerer sig til VM i Rusland 2018 Foto: DAVID MDZINARISHVILI / Scanpix Denmark

Fodboldlandsholdet kan de kommende dage spille sig til VM i Rusland, men misser kvalifikationen er Danmark for tredje slutrunde i træk ikke med.

Der findes vigtige fodboldkampe, og så findes der de fodboldkampe, der kan genrejse en slagen fodboldnation og få en hel befolkning til at glæde sig til endnu en sommerslutrunde.

Sådan to kampe skal det danske landshold spille i denne uge.

I uge 40. Og lad den blive fed, når den er færdig.

Det vil sat'me være stort! Thomas Delaney om mulig VM-deltagelse

- Der er fodboldfeber igen. Det er dejligt. Det har vi både som hold manglet, men som nation næsten også kunne mærke, at vi har manglet, lød det fra William Kvist efter den overbevisende 4-0 sejr over Polen i sidste måned, der for alvor sendte Danmark tilbage i kapløbet om en plads ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Scenariet er ret enkelt nu, hvis landsholdet skal have chancen for at komme til VM. Danmark skal rykke forbi enten Polen eller Montenegro i gruppen efter de to kampe torsdag og søndag mod henholdsvis Montenegro og Rumænien.

Stillingen i Danmarks gruppen inden de sidste to kampe Foto: TV 2 SPORT

Ender Danmark som nummer et er VM-billetterne booket. En andenplads betyder, at Hareides hold skal spille to knald eller fald-kampe i november om at komme med til VM. En tredjeplads sender landsholdsspillerne på en lang sommerferie.

Historisk slutrundetørke

Misser Danmark VM, vil det være første gang i nyere tid, at spillerne på det danske fodboldlandshold har måtte se en slutrunde fra sofaen tre gange i træk.

Siden landsholdet for første gang kvalificerede sig til en slutrunde i 1984, har landsholdet kun prøvet at misse to slutrunder på stribe (VM i 2006 og EM i 2008). Den negative stime risikerer nu at blive overgået.

William Kvist har selv prøvet at være med til to slutrunder. Han var med uden at få spilletid ved VM i 2010, mens han spillede alle kampe ved EM to år senere. Det har pint ham at måtte se til fra sofaen under de seneste to slutrunder.

- Man prøver jo bare at glemme hurtigst muligt, at der er slutrunder, når man sidder derhjemme, så jeg vil gerne prøve det en gang til, siger han til TV 2 SPORT.

- Jeg tror det vil være godt for landsholdet, det vil være godt for Danmark og godt for alle fans, lyder det fra Kvist.

Også Thomas Delaney håber på at kunne skrive slutrundedeltager på sit CV allerede til sommer. I så fald vil det være hans første.

- Det vil sat'me være stort, siger han.

- Jeg kan kun sige, hvordan jeg tror det er, og jeg kan forestille mig, at det er en kæmpe oplevelse. Jeg er glad for, at vi har fået rettet skuden mod målet igen, og så skal vi jo bare gøre alt for at nå derhen. Om det så er playoff, vi må nøjes med, er ikke op til os, siger Delaney.

Danmark møder Montenegro torsdag aften kl. 20:45. Landsholdets sidste gruppekamp er søndag i Telia Parken mod Rumænien.