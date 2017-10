Legende bekræfter tilbud fra Bayern München

Jupp Heynckes har modtaget et tilbud fra Bayern München. Foto: GIUSEPPE CACACE / Scanpix Denmark

Bayern München forsøger at lokke den 72-årige ekstræner væk fra rollen som pensionist.

Jupp Heynckes kan stå foran et opsigtsvækkende comeback i fodboldverdenen.

Den 72-årige ekstræner bekræfter over for Rheinische Post, at Bayern München har spurgt, om han vil overtage holdet i resten af sæsonen efter klubbens fyring af Carlo Ancelotti.

- Det er ikke afgjort endnu, siger Jupp Heynckes til det tyske medie.

- Jeg bliver nødt til at analysere det hele. Fire et halvt år er gået, siden jeg stoppede i Bayern, og fodbold har ændret sig, siger han.

Tyskeren indstillede sin karriere som træner i sommeren 2013, efter at han havde ført Bayern München til sejr i Champions League samt det tyske mesterskab og tysk pokalsejr i 2012/2013-sæsonen.

Jupp Heynckes bekræfter, at han har mødtes med Bayern-ledelsen med præsident Uli Hoeness, formand Karl-Heinz Rummenigge og sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

De har bedt ham om at overtage holdet for resten af sæsonen.

Jupp Heynckes har tidligere trænet Bayern München i tre omgange.

Han var første gang cheftræner i klubben fra 1987 til 1991, og i foråret 2009 var han midlertidig cheftræner.

I sommeren 2011 satte Jupp Heynckes sig for tredje gang til rette i det varme sæde i München, og han sluttede af med den tredobbelte triumf i 2013.

Herefter meddelte han, at han ikke havde tænkt sig at være træner mere.